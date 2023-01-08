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1 час назад

Россияне рассказали о самых популярных новогодних приметах

РИА "ФедералПресс"

Россияне прошли опрос на портале Superjob.ru и назвали популярные новогодние приметы. В исследовании участвовали 1600 человек.

Россияне рассказали о самых популярных новогодних приметах
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Четверо из десяти россиян верят в новогодние приметы. 11 процентов россиян ежегодно загадывают желание под бой курантов, пять процентов – выпивают бокал шампанского», – говорится в сообщении.

Четыре процента респондентов назвали главной традицией Нового года поздравление президента. Еще четыре процента опрошенных ответили, что необходимым ритуалом для них считается приготовление традиционных новогодних угощений. Два процента россиян пишут желания на бумажке и сжигают ее, а пепел бросают в бокал с шампанским. Один процент россиян обязательно смотрят салют и зажигают бенгальские свечи и электрические гирлянды.

Один из 100 россиян встречает новый год только в новой одежде. 16 процентов опрошенных соблюдают другие приметы и ритуалы перед праздничной ночью. Среди них гадания, поздравления близких, а также просмотр советских кинофильмов, прогулки, катание с горок и поход в баню, пишет «Мослента».

Влиться в рабочий процесс после череды праздничных дней порой бывает непросто. В психологии даже существует такой термин – «постпраздничный синдром». В первый рабочий день многие испытывают вялость, апатию, нехватку сил, сонливость и порой даже гнев.

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