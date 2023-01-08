6 пород собак, которые выглядят добряками, но могут быть опасны

Будьте бдительны: каждая из этих пород собак может прятать кинжал за спиной. Если не читать инструкцию к милому песику, тот вполне может обернуться цербером. Некоторые породы и вовсе злюки от рождения, просто тщательно это скрывают и стараются на данную тему не распространяться.

Фото: Super.ru Super.ru

Кокер-спаниель

Видео дня

Порода для джентльменов с тросточкой, если верить фильмам и книгам. Но не все кокер-спаниели смирились с данным стереотипом. Это крайне энергичная охотничья порода с длинными ушами и вечно любопытным носом. И все же в мире ежегодно фиксируются нападения кокер-спаниелей на людей со смертельным (да-да!) исходом. Собаковеды полагают, что виной тому эмоциональность породы, иначе говоря они вспыльчивы, их надо учить контролировать гнев. Особую опасность составляют челюсти: сами спаниэли не особенно большие, но челюсти крупные и мощные, как у овчарки.

Чау-чау

Неприятненько, если у вас семья вегетарианцев, вы с собакой едете погостить в деревню, и она начинает на ваших глазах кур разрывать (история из жизни). Чау-чау — очень дорогостоящий комок меха, тибетская зверушка весом 20–30 килограммов. В наше время считается нерабочей собакой, а чисто для красоты и души. И все же в этой древнейшей породе до сих пор дремлют дикие предки. В какой-то момент число нападений городских чау-чау на людей достигло такого числа, что породу занесли в список особо опасных, а заводчики отказывались отдавать щенков непроверенным покупателям.

Маламут

Иногда их путают с сибирскими хаски, что объяснимо, хотя в корне неверно. Аляскинский маламут — крепкая и живучая ездовая собака, для многих форменный эталон мохнатой грации. Интернет воистину забит обнимашками детишек с маламутами. Маламут — пес странный: он практически не лает, предпочитает ворчать и гундеть. Однако же это вольная северная псина, в домах им приходится тяжело, иногда они срываются. Нападения на людей не редкость, порой жертвами становятся даже маленькие дети.

Хаски

Невероятно сильная и свободолюбивая собака, о чем многие хозяева напрочь забывают. Интернет забит историями о загубленной мебели и о бесконечных попытках хаски сбежать во время прогулки. Куда реже нам рассказывают, как хаски кого-то покусали, а это они могут. В особой группе риска — кошки. Для хаски это и враг, и добыча, и просто предмет, который шевелится и должен быть схвачен. По итогам нападений за 2022 год милый сибирский хаски занял почетное шестое место в списке опасных собак.

Сенбернар

В легендах, мифах, книгах и фильмах — главный спаситель человека. Собака, у которой все размером с гору: и тело, и душа. Немногие породы могут похвастать таким огромным количеством спасенных людей. Вот люди и забывают, что перед ними на самом деле огромный зверь, который не подписывал пакт о ненападении и в любой момент может атаковать. Если к вам попадает щенок, его надо приучать к посторонним людям с первых дней жизни. Нападения сенбернаров не такая уж и редкость, и что самое скверное — хозяин не в силах предотвратить беду, ибо никаких сил не хватит оттащить этого тираннозавра за поводок от жертвы.

Чихуахуа