Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
0° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
3 часа назад

Буква «V» и другие жесты, которые приносят удачу

Русская семерка

Наши предки верили, что пальцы рук, сложенные определенным образом, способны повлиять на окружающую реальность. Например, привлечь удачу или защитить от неприятностей.

Буква «V» и другие жесты, которые приносят удачу
Фото: Русская семеркаРусская семерка

Поднятый вверх большой палец

Видео дня

Всем знаком этот жест, означающий одобрение. А вот в старину считалось, что таким образом можно привлечь в свою жизнь любовь.

В то же время большой палец, опущенный вниз, напротив, символизирует неодобрение. Люди подсознательно относятся с подозрением к тем, кто скрывает большой палец, например, зажав его в кулаке или спрятав в карман. Раньше верили, что человек с такими привычками будет несчастлив в личной жизни.

Указательный и средний пальцы, разведенные в стороны

Считается, что этот жест позаимствован у древних римлян и означает он латинское V - первую букву слова «виктория» («победа»). Сложно сказать, когда именно его стали использовать на Руси.

Суеверные утверждают, что жест «победы» якобы можно применять для привлечения успеха в любых сферах. Если вы хотите, чтобы он сработал, то совершайте ритуал только доминантной рукой (у большинства людей это правая рука, у левшей – левая). Можно делать это незаметно, даже опустив руку в карман.

Скрещенные пальцы

Издавна люди использовали этот жест «на удачу» или для защиты от бед. Например, рекомендуется скрещивать два пальца (обычно указательный и средний) во время сложного собеседования или экзамена, чтобы все прошло благополучно.

Православные историки связывают традицию скрещивания пальцев на руке с символом креста, на котором распяли Иисуса. Возникла она во времена раннего христианства, когда у верующих еще не было принято в массовом порядке носить на шее крестик. При помощи знака распятия христиане узнавали друг друга в эпоху гонений на веру.

В Средние века скрещивание пальцев стало играть больше защитную функцию: так поступали, когда хотели защититься от врагов, бесов, сглаза, дурных мыслей и любых негативных сил. В России же до недавнего времени скрещивать пальцы было принято, чтобы подчеркнуть правдивость сказанных человеком слов. А если незаметно скрестить пальцы за спиной, когда говоришь неправду – то якобы ложь тебе простится.

Кукиш

В наше время показывать кукиш – известную фигуру, сложенную из трех пальцев: большого, указательного и среднего - считается очень грубым. Однако изначально этот жест носил защитный смысл. Например, при какой-либо угрозе, опасности держали сложенные в кукиш пальцы в кармане, отсюда и выражение: «фига в кармане».

Сцепленные мизинцы

У детей есть ритуал примирения после ссоры: они сцепляются друг с другом мизинцами и приговаривают: «Мирись, мирись, мирись и больше не дерись…»

Родился этот жест еще в древние времена: его использовали торговцы, заключая сделку. Еще было принято при передаче денег из рук в руки постучать мизинцем по самой крупной монете или, в более поздние времена, банкноте. По поверью, сцепленные мизинцы привлекали финансы.

Истории,ПРЕДОК,Иисус Христос,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители