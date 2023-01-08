Буква «V» и другие жесты, которые приносят удачу

Наши предки верили, что пальцы рук, сложенные определенным образом, способны повлиять на окружающую реальность. Например, привлечь удачу или защитить от неприятностей.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Поднятый вверх большой палец

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Всем знаком этот жест, означающий одобрение. А вот в старину считалось, что таким образом можно привлечь в свою жизнь любовь.

В то же время большой палец, опущенный вниз, напротив, символизирует неодобрение. Люди подсознательно относятся с подозрением к тем, кто скрывает большой палец, например, зажав его в кулаке или спрятав в карман. Раньше верили, что человек с такими привычками будет несчастлив в личной жизни.

Указательный и средний пальцы, разведенные в стороны

Считается, что этот жест позаимствован у древних римлян и означает он латинское V - первую букву слова «виктория» («победа»). Сложно сказать, когда именно его стали использовать на Руси.

Суеверные утверждают, что жест «победы» якобы можно применять для привлечения успеха в любых сферах. Если вы хотите, чтобы он сработал, то совершайте ритуал только доминантной рукой (у большинства людей это правая рука, у левшей – левая). Можно делать это незаметно, даже опустив руку в карман.

Скрещенные пальцы

Издавна люди использовали этот жест «на удачу» или для защиты от бед. Например, рекомендуется скрещивать два пальца (обычно указательный и средний) во время сложного собеседования или экзамена, чтобы все прошло благополучно.

Православные историки связывают традицию скрещивания пальцев на руке с символом креста, на котором распяли Иисуса. Возникла она во времена раннего христианства, когда у верующих еще не было принято в массовом порядке носить на шее крестик. При помощи знака распятия христиане узнавали друг друга в эпоху гонений на веру.

В Средние века скрещивание пальцев стало играть больше защитную функцию: так поступали, когда хотели защититься от врагов, бесов, сглаза, дурных мыслей и любых негативных сил. В России же до недавнего времени скрещивать пальцы было принято, чтобы подчеркнуть правдивость сказанных человеком слов. А если незаметно скрестить пальцы за спиной, когда говоришь неправду – то якобы ложь тебе простится.

Кукиш

В наше время показывать кукиш – известную фигуру, сложенную из трех пальцев: большого, указательного и среднего - считается очень грубым. Однако изначально этот жест носил защитный смысл. Например, при какой-либо угрозе, опасности держали сложенные в кукиш пальцы в кармане, отсюда и выражение: «фига в кармане».

Сцепленные мизинцы

У детей есть ритуал примирения после ссоры: они сцепляются друг с другом мизинцами и приговаривают: «Мирись, мирись, мирись и больше не дерись…»