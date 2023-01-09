«Спасибо»: почему это слово запрещено у староверов

«Спасибо» - именно это слово произносят многие для того, чтобы выразить свою признательность кому-либо. Большинству русских людей это междометие кажется привычным и даже естественным. Однако в речи староверов «спасибо» отсутствует вовсе. Они благодарят друг друга, пользуясь другими словами.

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Что такое «бо»

Наверняка этимология слова «спасибо» известна многим. Подавляющее большинство лингвистов (в том числе Владимир Даль и Макс Фасмер) считают, что данное междометие обязано своим происхождением слиянию глагола и существительного: «спаси» и «Бог».

В связи с этим некоторые думают, что последняя буква «г» просто со временем утратилась. В действительности же есть версия, что «спасибо» имеет малорусские (украинские) корни. Дело в том, что на украинском языке «бог» произносится как «бо». Отсюда и «спасибо» без «г». Об этом писал еще старообрядческий журнал «Слово Церкви» за 1915 год (No 49).

Языческий бог

Однако не все согласны с описанной выше историей происхождения слова «спасибо». Например, староверы придерживаются иной версии. Так, большинство представителей старообрядческого течения уверены в том, что данное междометие также состоит из 2-х слов: «спаси» и «бо».

Однако старообрядцы считают, что вторая часть «спасибо» «бо» - это вовсе не христианский Бог, а языческий, которого так и звали Бо (по другим предположениям, в частности того же Фасмера, его имя было Бай). Понятно, что язычество абсолютно чуждо христианству, а потому староверы предпочли исключить «спасибо» из своего лексикона.

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