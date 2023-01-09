Как сказки братьев Гримм изменили мир сказок

«Сказки братьев Гримм» на сегодняшний день являются одним из самых знаменитых сказочных сборников в истории человечества. Современная западная культура во многом строится на персонажах и сюжетах этих сказок, а истории Белоснежки, Гензеля и Гретель, и Золушки (да, «Золушка» была не только у Шарля Перро) обрабатывали и переосмысливали всеми возможными способами в различных фильмах, сериалах и даже видеоиграх. Рассказываем, какое влияние эти сказки оказали на мировую культуру с момента своей публикации.

Фото: Кадр из фильма "Братья Гримм" Кадр из фильма "Братья Гримм"

Как появились известные «Сказки братьев Гримм»

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Из названия может показаться, что братья сами и написали толстый сборник сказок, но это утверждение будет грубой ошибкой. Братья Якоб и Вильгельм Гримм, талантливые немецкие филологи, лишь собрали сказки и впоследствии провели над ними редакторскую работу. Но именно благодаря их труду сегодня мы имеем в своем распоряжении исключительные памятники устного творчества Германии и можем представить традицию повествования, которая тянулась с самого Средневековья и была «законсервирована» в собранных братьями сказках.

Когда Якоб и Вильгельм начали собирать народные сказки и песни в начале XIX века, они были не по годам развитыми студентами Марбургского университета, им было чуть-чуть за 20 лет. Они выросли довольно быстро, мучимые денежными проблемами и необходимостью заботиться о своих братьях и сестрах: их отец умер в 1796 году в возрасте 44 лет, оставив некогда принадлежавшую к среднему классу семью (куда входило 10 детей) в нищете. Их положение еще более усугублялось разгулом Наполеоновских войн. Якоб прервал учебу, чтобы служить в Гессенской военной комиссии, а Вильгельм сдал экзамены по юриспруденции и нашел работу в королевской библиотеке, денег едва хватало, чтобы дожить до нового дня. В 1807 году Якоб потерял должность в Военной комиссии, когда французы оккупировали Кассель, но затем его наняли библиотекарем к новому королю Жерому, брату Наполеона, который теперь правил Вестфалией. А в 1808 году умерла их мать, и Якоб и Вильгельм стали полностью ответственными за младших братьев и сестру.

Несмотря на сложные личные проблемы и скудную финансовую поддержку с 1805 по 1812 год, братья проявили себя как ученые-новаторы в новой области немецкой филологии, опубликовав статьи и книги по средневековой литературе. За всю свою жизнь братья опубликовали множество научных работ по звуковым сдвигам в немецком языке, они работали над Немецким словарем 1854 года, но в историю они войдут как сказочники, хотя вернее будет сказать — собиратели сказок.

В 1808 году их друг, поэт-романтик Клеменс Брентано, попросил их собрать все виды народных сказок, чтобы он мог использовать их в сборнике литературных сказок. В 1810 году ему прислали 54 текста, которые, к счастью, скопировали. К счастью, потому что Брентано тогда потерял рукопись в Оленбергском монастыре в Эльзасе и никогда не пользовался текстами Гримм. Когда они поняли, что Брентано не собирается использовать сказки, они решили, по совету другого писателя и общего друга, Ахима фон Арнима, издать свой сборник. Он вырос до 86 сказок, которые они опубликовали в 1812 году, а затем еще до 70, которые они опубликовали в 1815 году. Между 1812 и 1857 годом появилось семь изданий их сказок, каждое из которых отличалось от предыдущего, пока последняя, самая известная, версия практически не имела ничего общего с первой редакцией сказок.

Как сказки братьев Гримм повлияли на европейскую культуру

Братья Гримм, по мнению многих авторов и культурологов, смогли не просто представить интеллигентному сообществу образ народной сказки, но и дать этому жанру бешеную популярность. Подробнее о влиянии «сказок» на культуру рассказывает Анна Калкаева, культуролог, научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН:

Мода на литературные сказки пришла в Германию в XVIII в. из Франции. Многие из этих произведений были написаны в аристократической среде, но их ядром нередко служили сюжеты «народных» сказок, существовавших подчас в разных регионах мира. Последнее утверждение справедливо и для «сказок» братьев Гримм.

В конце XVIII в. в разрозненных немецких землях начался период романтизма, тесно связанный с поиском национальной идентичности. В Германии появились собственные авторские сказки, написанные прежде всего для аристократической публики, хотя и с явной симпатией к «народным» источникам — ими, впрочем, нередко оказывались старые письменные хроники.

Начало XIX в. в Германии — время первых сборников, которые позиционируются как действительно народные. К сборникам нового типа относятся и «Домашние и детские сказки» Вильгельма и Якоба Гриммов, впервые опубликованные в 1812–1815 гг. Часть сюжетов братья почерпнули из устных источников. Записанные тексты они довольно смело подвергли обработке, некоторые контаминировали, при этом стремясь не разрушить интуитивно нащупываемое сюжетное ядро: такой подход свидетельствовал о создании нового типа литературной сказки. Тем не менее многие современники братьев не подозревали о степени вмешательства авторов в ткань повествования.

Жанровую составляющую сборника братьев Гримм можно назвать эклектичной. Помимо волшебных сказок, мы можем увидеть в нем религиозные рассказы, юмористические шванки, тексты, напоминающие демонологические повествования, и т. д.

Слово «детские» в названии книги должно было подчеркнуть ее безыскусность. Обычно под названием «детских сказок» публиковали менее грубые тексты, мораль которых проявлялась отчетливее, чем здесь. Сборник братьев Гримм отчасти обращался к научному сообществу и, действительно, приобрел в нем заметное влияние, чему, вероятно, способствовали и сама личность братьев, и круг их общения.

В XIX в. Германия была в научном авангарде Европы. Исследователи других стран, вдохновленные примером братьев, создавали свои собрания сказок. Некоторые из них, к примеру «Русские народные сказки» Афанасьева, снискали громкую, пусть и сравнительно локальную славу. Соответственно, росло и число переводов «Сказок» Гримм на другие языки.

Почему же особенно влиятельными оказались именно «Сказки», а не, скажем, сборник «Немецких преданий», выпущенный братьями позднее? Ответ заключается в самом жанре, в его поэтике.

Писатели-романтики XIX в. создавали авторские сказки в большом количестве. Это явление можно объяснить увлечением культурой детства, «открытой» пару столетий назад. Волшебные сказки стали ее атрибутом, и взрослые желали приобщиться к, казалось бы, недоступному им теперь миру.

Сборник начал подстраиваться под запросы широкой публики. Между 1819 и 1857 гг. он был существенно дополнен и переработан. Манера редактирования сказок менялась в сторону большей литературности и «детскости».

В 1825 г. вышла «облегченная» детская версия сборника, снискавшая огромную популярность среди широкой немецкой публики. Некоторые сказки стали частью школьной программы; их пересказывали недорогие печатные листы бильдербоген (наряду с текстами Людвига Бехштейна, конкурента братьев на сказочном рынке). В XIX в. главные покупатели книг — «третье сословие», буржуазия, а ближе к концу столетия книги начинают активно приобретать представители рабочего класса. Многие тексты «Домашних сказок» отличает демократичность, которая проявляется в том числе и во внимании к угнетаемым и незнатным героям. Это способствует возрастанию популярности сборника.

В XX в. востребованность жанра сказки не уменьшалась. Сборник братьев Гримм продолжил отстаивать свое место в массовой культуре, проникая в новые ниши. Один из важных этапов его истории — мультфильм «Белоснежка и семь гномов», выпущенный в 1938 г. студией Уолта Диснея. При этом вселенная Диснея строится на самых разных сказках, и в каком-то смысле ее авторы следуют правилу братьев Гримм: берут востребованные, «лучшие» произведения из обширного литературного поля и выпускают в новом виде, адаптируя их так, как подсказывает современный контекст.