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1 час назад

82-летний кассир получил 100 тысяч долларов от незнакомцев и смог уйти на пенсию

Lenta.ru

Житель штата Мэриленд, США, Рори Маккарти, изменил жизнь незнакомца, собрав пожертвования для его выхода на пенсию. Об этом сообщает Fox 5.

Кассир получил 100 тысяч долларов от незнакомцев
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В декабре 2022 года Маккарти наткнулся на ролик в социальной сети. Пользовательница, опубликовавшая видео, помогла пожилой сотруднице супермаркета Walmart. Она рассказала о продавщице в TikTok, открыла страницу на платформе для пожертвований и побудила подписчиков материально помочь ей. Пользователям удалось собрать для кассира крупную сумму, в результате чего та получила возможность досрочно выйти на пенсию.

Вдохновившись добротой женщины, Маккарти решил помочь еще одному продавцу Walmart. Мужчина снял ролик о 82-летнем кассире, Бутче Марионе, и опубликовал его в социальной сети. Видео быстро стало вирусным, а пользователи захотели материально помочь сотруднику компании. За короткое время люди смогли собрать 108 тысяч долларов (7,6 миллиона рублей).

По словам Мариона, деньги позволят ему оплатить счета и больше отдыхать. У него также появилась возможность отправиться во Флориду, чтобы увидеть дочерей и внуков, которых он не обнимал уже много лет.

«Я и не мечтал, что это случится. Я так рад за него», — утверждает Маккарти.

Мужчины стали друзьями. Они вместе обедают и катаются на квадроциклах. Марион благодарен Маккарти и утверждает, что стал новым человеком благодаря доброму поступку пользователей.

Истории,Wal-Mart Stores,
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