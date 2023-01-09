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2 часа назад

Мастер удивила подписчиков способом применения татуировки на пальце

Lenta.ru

Художница-татуировщица Шая из Сан-Диего, США, набила себе необычный рисунок на пальце и удивила подписчиков способом его применения. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Мастер удивила подписчиков способом применения татуировки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, мастер рассказала, что в ноябре прошлого года она сделала на своем правом бедре татуировку с изображением мандалы (замкнутая геометрическая система с равноудаленными от центральной точки элементами — прим. «Ленты.ру») и во время процесса случайно поставила у ногтя на пальце маленькую точку.

«Я поставлю еще две точки, и тогда у меня на пальце будут дюймы», — заявила она в ролике.

После этого девушка взяла в руки линейку и с помощью шариковой ручки отметила на пальце расстояние между точками. Затем посредством тату-машинки она обвела элементы. По окончании нанесения рисунка Шая приложила палец к носу.

«Мой нос длиной примерно полтора дюйма (3,8 сантиметра)», — поделилась она своими впечатлениями.

Зрители оказались в восторге от идеи юзерши, о чем принялись писать в комментариях под видео. «У меня на указательном пальце вытатуировано три дюйма. Это потому, что я был парикмахером 11 лет и тогда это было удобно», «Я на 100 процентов уверен, что такой рисунок есть у каждого татуировщика», «Ни один парень больше никогда не сможет солгать тебе», — высказывались они.

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