Мастер удивила подписчиков способом применения татуировки

Художница-татуировщица Шая из Сан-Диего, США, набила себе необычный рисунок на пальце и удивила подписчиков способом его применения. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, мастер рассказала, что в ноябре прошлого года она сделала на своем правом бедре татуировку с изображением мандалы (замкнутая геометрическая система с равноудаленными от центральной точки элементами — прим. «Ленты.ру») и во время процесса случайно поставила у ногтя на пальце маленькую точку.

«Я поставлю еще две точки, и тогда у меня на пальце будут дюймы», — заявила она в ролике.

После этого девушка взяла в руки линейку и с помощью шариковой ручки отметила на пальце расстояние между точками. Затем посредством тату-машинки она обвела элементы. По окончании нанесения рисунка Шая приложила палец к носу.

«Мой нос длиной примерно полтора дюйма (3,8 сантиметра)», — поделилась она своими впечатлениями.