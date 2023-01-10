День апостола Никанора: что категорически нельзя делать

Во вторник православные волгоградцы чтят память апостола от семидесяти Никанора.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Святой был одним из первых диаконов христианской церкви. Он пострадал тогда же, когда был побит камнями архидиакон Стефан и много других христиан.

Раньше 10 января было принято называть Домочадцев день, или Рождественский мясоед. В это время в самом разгаре были Святки, а семьи могли собираться за столом и праздновать Рождество.

В этот день категорически запрещено оставаться одному. Также женщинам нельзя возиться с тестом и делать выпечку.