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2 часа назад

Что категорически запрещено делать в день апостола Никанора, 10 января

Волгоградская правда

Во вторник православные волгоградцы чтят память апостола от семидесяти Никанора.

День апостола Никанора: что категорически нельзя делать
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Святой был одним из первых диаконов христианской церкви. Он пострадал тогда же, когда был побит камнями архидиакон Стефан и много других христиан.

Раньше 10 января было принято называть Домочадцев день, или Рождественский мясоед. В это время в самом разгаре были Святки, а семьи могли собираться за столом и праздновать Рождество.

В этот день категорически запрещено оставаться одному. Также женщинам нельзя возиться с тестом и делать выпечку.

Наконец, не стоит 10 января занимать деньги и открывать окна.

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