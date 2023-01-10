Почему в Кремле до сих пор используют советские телефоны

На фотографиях и кадрах официальной хроники нередко можно видеть старомодные дисковые телефоны, стоящие на столах у первых лиц нашего государства . Сегодня, в эпоху электронных гаджетов, они выглядят совершеннейшим анахронизмом.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Трудно представить себе, что в Кремле нет возможности обзавестись более современной техникой. Так в чем же дело?

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Немного истории

Телефоны появились в России еще до революции. Первая телефонная сеть возникла в Гатчинском дворце, а затем и в Зимнем. Набирать номер телефона в те времена не было необходимости, достаточно было крикнуть в трубку: «Барышня, номер такой-то!», и телефонистка соединяла с нужным абонентом. Первая телефонная станция насчитывала 100 номеров.

Первые дисковые телефоны появились в Кремле в начале 20-х годов. Правительство страны в 1918 году перебралось в Москву, и Ленин, с большим уважением относившийся к техническим новинкам, распорядился создать в правительственной резиденции автоматическую телефонную станцию (АТС). Телефонистки были упразднены, поскольку нужный номер представители кремлевской элиты теперь набирали самостоятельно. Эта первая АТС также насчитывала первоначально 100 номеров.

Вся страна в то время пользовалась еще телефонными станциями с «барышнями», и дисковые аппараты вызывали восторг и зависть. Их уважительно называли «вертушками», и стать обладателем «вертушки», то есть, быть подключенным к кремлевской АТС, было мечтой начальников всех рангов.

В позднем СССР к АТС-1 добавилась АТС-2 – сеть городской правительственной связи. «Двойка» имела тысячу номеров, и ее абонентами были высшие правительственные чиновники, руководители крупных предприятий и даже редакторы центральных газет и журналов. Этих людей так и называли -- «золотая тысяча». На телефонных аппаратах правительственной связи, как «единицы», так и «двойки», красовались гербы СССР и владеть таким аппаратом было весьма престижно. Дисковыми телефонами к этому времени пользовалась вся страна, «барышни» давно ушли в прошлое, однако, правительственная связь по-прежнему именовалась «вертушкой».

В наши дни

В настоящее время система правительственной связи насчитывает до 30 тысяч абонентов и действует в сотнях городов и на спецобъектах.

В кабинетах министров и других первых лиц имеются как дисковые телефоны, так и более современные, кнопочные. В кабинете Президента, как рассказывают журналисты, бывавшие в нем, на столе установлены коммутатор и четыре телефонных аппарата, один из которых – дисковый. Та самая «вертушка».

На более современные модели телефоны спец-АТС не меняют по очень простой причине: эти аппараты были сделаны еще в 70-е годы, и как многое, что делалось в СССР для «специального пользования», отличаются высокой надежностью и качеством. Все детали этих аппаратов сработаны «на века», никаких сбоев в работе спецсвязи не наблюдалось. Предусмотрена и защита от прослушивания. Есть ли смысл в таком случае что-то менять?