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3 часа назад

Где моряки раньше брали пресную воду и как ей пользовались

Ferra.ru

Раньше для пополнения запасов пресной воды на корабле нужно было очень постараться. Но как моряки находили пресную воду, в чём её хранили и как ей пользовались?

Где моряки раньше брали пресную воду и как ей пользовались
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В далёкие временами точных карт и маршрутов не было. Кроме того, сами по себе корабли зависели сильно от направления ветра и от скорости. Поэтому точно сказать, сколько времени займёт путешествие, раньше было невозможно. Основным источником воды на корабле были те запасы воды, которые были загружены в порту.

Однако хранилась пресная вода в бочках. Из-за этого она быстро портилась. Чтобы «продлить ей жизнь», в неё добавляли сок цитрусовых фруктов, алкоголь, серебряные монеты. Но они всего лишь замедляли процесс накопления в воде микробов. Если планировалось длительное путешествие, то на корабль обязательно загружали вино и крепкие напитки.

Кроме того, была ещё одна проблема с хранением и использованием пресной воды. Дело в том, что бочки с водой играли роль балласта. И если они опустошались неравномерно, то у корабля появлялся крен.

Также источником пресной воды служил дождь. Поэтому во время дождя бочки выставляли на палубу.

Наконец, пресную воду набирали из ручьёв и рек. А для обеззараживания её разбавляли алкогольными напитками.

Воду применяли не только для утоления жажды. От неё также зависело, будут ли путешественники есть. Из пищи на корабль брали в основном засоленную рыбу и засоленное мясо. А для избавления от излишков соли их вымачивали как раз в пресной воде.

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