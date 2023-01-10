В Англии на берег выкинуло экзотическое морское существо

Посетители пляжа в Англии были сбиты с толку, увидев экзотическое морское существо, которое выкинуло на берег, пишет Daily Star. Как рассказали специалисты, такая рыба обитает лишь в тропических водах.

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Кэтрин Хоукс заметила солнечную рыбу, лежавшую на песке, одной из первых. Этот вид является самой крупной костной рыбой в мире и имеет необычный спинной плавник в форме пули. Взрослые особи могут вырасти до трех метров в длину и весить более двух тонн.

По словам женщины, она сначала подумала, что увидела детеныша тюленя. Подойдя к находке, британка начала ее фотографировать, после чего кадры были опубликованы в соцсетях и стали вирусными. Роб Спрей, координатор природоохранной благотворительной организации, рассказал, что рыба, вероятно, погибла из-за нехватки пищи и низких температур Северного моря.