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1 час назад

Видеть то, к чему привык: что такое эффект Тэтчер

Мира Маркина

Если перевернуть портретное фото, мы не перестанем узнавать изображенного на нем человека. А если на перевернутом портретном фото вернуть в нормальное положение глаза и губы… нам все равно будет казаться, что лицо выглядит как всегда. Так проявляется эффект Тэтчер. "Рамблер" рассказывает, что это за явление и где его используют.

Что такое эффект Тэтчер
Фото: Peter Thompson, University of YorkPeter Thompson, University of York

Эффект Тэтчер — явление, при котором трудно обнаружить на перевернутом портретном фото локальные изменения, которые при правильном расположении они очевидны. Феномен открыл профессор психологии Йоркского университета Питер Томпсон в 1980 году. Ученый продемонстрировал оптическую иллюзию на фотографиях премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и назвал в ее честь свое открытие.

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Эффект иллюстрируется двумя одинаковыми фотографиями, которые переворачивают. Второе изображение меняют: переворачивают глаза и рот по вертикали ещё раз, то есть возвращают их в нормальное положение относительно зрителя.

Rob Bogaerts/commons.wikimedia.org

Считается, что эффект Тэтчер связан с психологическими когнитивными модулями, задействованными в восприятии лиц, которые задействованы в восприятии лиц и настроены в первую очередь на нормальное вертикальное положение. На перевернутых изображениях лица кажутся уникальными, пусть и очень похожими. Ученые выдвинули гипотезу, что на различение лиц влияют как структурные отношения между отдельными чертами лица, так и детали отдельных черт, например глаз, носа или рта.

Есть свидетельства того, что эффект Тэтчер характерен для макак-резусов и шимпанзе. Это повышает вероятность того, что некоторые механизмы мозга, обрабатывающие лица, могли развиться у общего предка человека и обезьян более 30 миллионов лет назад.

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Иллюзию Тэтчер ученые используют в экспериментах, нацеленных на то, чтобы раскрыть психологию распознавания лиц. Как правило, во время таких экспериментов измеряется время, необходимое, чтобы увидеть несогласованные элементы в нормальном или перевёрнутом положении.

Исследователи показывали повёрнутые под различными углами изображения и изучали, постепенно или внезапно появляется иллюзия. Эффект Тэтчер исыпытали все группы испытуемых, в том числе дети с аутизмом и прозопагнозией — заболеванием, при котором способность узнавать лица потеряна, но умение распознавать предметы в целом сохраняется.

Истории,Питер Томпсон,Маргарет Тэтчер,
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