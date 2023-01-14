Что такое эффект Тэтчер

Если перевернуть портретное фото, мы не перестанем узнавать изображенного на нем человека. А если на перевернутом портретном фото вернуть в нормальное положение глаза и губы… нам все равно будет казаться, что лицо выглядит как всегда. Так проявляется эффект Тэтчер. "Рамблер" рассказывает, что это за явление и где его используют.

Фото: Peter Thompson, University of York Peter Thompson, University of York

Эффект Тэтчер — явление, при котором трудно обнаружить на перевернутом портретном фото локальные изменения, которые при правильном расположении они очевидны. Феномен открыл профессор психологии Йоркского университета Питер Томпсон в 1980 году. Ученый продемонстрировал оптическую иллюзию на фотографиях премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и назвал в ее честь свое открытие.

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Эффект иллюстрируется двумя одинаковыми фотографиями, которые переворачивают. Второе изображение меняют: переворачивают глаза и рот по вертикали ещё раз, то есть возвращают их в нормальное положение относительно зрителя.

Rob Bogaerts/commons.wikimedia.org

Считается, что эффект Тэтчер связан с психологическими когнитивными модулями, задействованными в восприятии лиц, которые задействованы в восприятии лиц и настроены в первую очередь на нормальное вертикальное положение. На перевернутых изображениях лица кажутся уникальными, пусть и очень похожими. Ученые выдвинули гипотезу, что на различение лиц влияют как структурные отношения между отдельными чертами лица, так и детали отдельных черт, например глаз, носа или рта.

Есть свидетельства того, что эффект Тэтчер характерен для макак-резусов и шимпанзе. Это повышает вероятность того, что некоторые механизмы мозга, обрабатывающие лица, могли развиться у общего предка человека и обезьян более 30 миллионов лет назад.

Иллюзию Тэтчер ученые используют в экспериментах, нацеленных на то, чтобы раскрыть психологию распознавания лиц. Как правило, во время таких экспериментов измеряется время, необходимое, чтобы увидеть несогласованные элементы в нормальном или перевёрнутом положении.