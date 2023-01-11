Как Евпатий Коловрат изумил своим подвигом хана Батыя

785 лет назад на Русь нагрянула страшная беда – в ее пределы вторглись полчища монгольского хана Батыя. И первой удар приняла пограничная рязанская земля, сам город смог простоять пять дней и был стерт с лица земли. Но сопротивление было оказано отчаянное, а в январе 1237 года еще один рязанец показал Батыю, что легкой победы не будет. Речь идет о Евпатии Коловрате и его отряде.

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Сведений об этом человеке очень мало, мы даже не знаем точной даты, в какой день января Коловрат напал на арьергард монгольского войска. Но есть указания, что похоронен он был именно 11 января в пределах стен разоренного рязанского собора. Получается, ровно 785 лет назад.

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Сам подвиг Коловрата и его людей описан в «Повести о разорении Рязани Батыем», которую написал современник тех событий и является одним из основных письменных источников того времени. Там ему посвящена отдельная глава и это послужило основанием современным историкам считать ее более поздней вставкой.

Действительно, как отмечают специалисты, литературный язык именно этой главы отличается от остальных, он более пышный, там чаще используются превосходные степени. То есть возникло подозрение, что рассказ о Коловрате имеет уже фольклорные корни и возник позже.

Смущало и имя – очень уж похоже на языческое, тем более с таким прозвищем-символом славянских верований – Коловрат. Но здесь указывают, что Евпатий вполне может быть производным от Ипатий. Ведь ровно также имя Георгий было трансформировано языком в еще два – Юрий и Егор. С прозвищем еще проще – коловратом на Руси называли разновидность арбалета и это могло указывать на какие-то особые умения воина. То, что не был язычником указывает и то, что был похоронен в соборе.

Между тем, такие историки как Николай Карамзин и Сергей Соловьев не сомневались в его историчности, его подвиг вошел во все школьные учебники, включая и советские. Сведений о биографии Коловрата, действительно, крайне мало – мы ничего не знаем ни о его семье, ни какую должность он занимал. Но кое-что в различных редакциях «Повести…» проскальзывает – так в одной указывалось, что он из села Фролово, в другой его называли по отчеству – Львович.

Все это указывает, что возможно, в первоначальном варианте, который до нас не дошел, там были некие подробности, а вот затем, действительно эту главу литературно «усилили» более поздние переписчики книг, заодно опустив столь важные для ученых данные. Во всяком случае сомневающиеся пока не смогли доказать, что Коловрата не существовало, а его подвиг хоть и восхищает, но там нет ничего сверхъестественного и фантастического, чего не мог бы совершить русский витязь.

Согласно описанию, Евпатий Коловрат был боярином. Когда появились достоверные сведения о приближении войск Батыя, то его отправили в Чернигов просить помощи. В Рязани правили князья черниговской ветви Рюриковичей и потому сохранялись тесные связи. Однако, черниговский князь Михаил Всеволодович отказал, поскольку в свое время рязанцы не поддержали его в битве при Калке.

Тем не менее Коловрат все же собирает там небольшой отряд добровольцев и возвращается с ним в Рязань. Но прибывает уже когда там было одно сплошное пепелище. Зрелище уничтоженного города, который еще несколько недель назад оставлял цветущим, должно было произвести ошеломляющее впечатление. Погибли родные, друзья, знакомые.

Коловрат бросается вдогонку за войском Батыя, вместе с выжившими в Рязани воинами и ополченцами его отряд насчитывал 1700 человек. Монголов им удается нагнать уже в суздальской земле. Отчаянные воины с ходу нападают на их арьергард и полностью его уничтожают.

Это вызвало удивление и бешенство Батыя, он отправляет своего ближайшего родственника шурина Хостоврула решить проблему. Тот поклялся привезти Коловрата к ногам хана живым – Хостоврул считался самым сильным батыром во всем войске. Однако в поединке с Коловратом сам погиб, в «Повести о разорении Рязани Батыем» говорится, что Евпатий рассек его до седла. Кстати, по этому эпизоду и считается, что Коловрат был могучего телосложения, богатырь, раз смог справиться с таким поединщиком.

Тогда Батый попытался привлечь Коловрата на свою сторону. Эта часть описания очень похожа на правду, поскольку в традиции Чингизидов было привлекать лучших воинов из покоренных армий к себе на службу. Однако получил жесткий отказ. Тогда поинтересовался чего же он хочет и получил ответ: «Только умереть!»

Все попытки одолеть отряд русских витязей проваливались, с холодным бешенством они отбивались ото всех атак. Было принято решение уничтожить их с помощью камнеметных орудий. И вот только тогда удалось истребить отряд Евпатия Коловрата, погиб и он сам.