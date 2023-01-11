Что такое система оповещения пилотов

Сейчас аббревиатура NОТАМ расшифровывается как NOtice To Air Missions и с английского переводится как извещение летному составу.

Фото: unsplash unsplash

Раньше вместо Air Missions использовали слово airmen, которое на русский можно перевести как "авиаторы", но суть все равно остается та же. "Рамблер" рассказывает, что такое система NОТАМ и как она работает.

Видео дня

В НОТАМах содержится следующая информация:

о состоянии радионавигационного и светового оборудования, его состоянии, введении в действие или, наоборот, остановке,

об изменении обслуживания и правил,

об опасности, которая может угрожать выполнению полетов, в том числе об авиашоу или запуске ракет,

о неработающих рулежных дорожках (РД) и взлетно-посадочных полосах (ВПП),

об ограничении полетов по разным причинам,

о работах вблизи аэропортов,

о пролетающих стаях птиц,

Также НОТАМы выпускаются ко всем поправкам, не включенным в сборник аэронавигационной информации (AIP).

В каждом аэропорту есть штурманская служба, которая собирает извещения НОТАМ и доводит их до летного состава, а также разрабатывает и отправляет свои извещения НОТАМ.

В первой строке НОТАМ содержится идентификатор: серия, номер, год. Далее идет тип извещения: Н (N) — введение нового, Р (R) — замена, Ц (C) — отмена. Если новый НОТАМ отменяет предыдущий, то его идентификатор также указывается. Далее строки начинаются с буквы и закрывающей скобки:

Q (Щ) — «определители» — кому предназначен НОТАМ и его краткое описание,

A (А) — четырехбуквенный указатель (индекс) местоположения,

B (Б) — дата и время начала действия по UTC,

С (Ц) — дата и время окончания действия по UTC,

D (Д) — время действия, например, несколько часов в день,

E (Е) — полное описание.

Вот так выглядит НОТАМ на русском языке.

П8858/19 НОТАМР П7922/19

Щ)УУЬЬ/ЩВВЛВ/ИЖ/НБО/В/000/510/5638С16119В150

А)УХПП УХММ Б)1907190736 Ц)1908231200 РАС4