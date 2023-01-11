Что такое система оповещения пилотов

Сейчас аббревиатура NОТАМ расшифровывается как NOtice To Air Missions и с английского переводится как извещение летному составу.
Раньше вместо Air Missions использовали слово airmen, которое на русский можно перевести как "авиаторы", но суть все равно остается та же. "Рамблер" рассказывает, что такое система NОТАМ и как она работает.
В НОТАМах содержится следующая информация:
Также НОТАМы выпускаются ко всем поправкам, не включенным в сборник аэронавигационной информации (AIP).
В каждом аэропорту есть штурманская служба, которая собирает извещения НОТАМ и доводит их до летного состава, а также разрабатывает и отправляет свои извещения НОТАМ.
В первой строке НОТАМ содержится идентификатор: серия, номер, год. Далее идет тип извещения: Н (N) — введение нового, Р (R) — замена, Ц (C) — отмена. Если новый НОТАМ отменяет предыдущий, то его идентификатор также указывается. Далее строки начинаются с буквы и закрывающей скобки:
Вот так выглядит НОТАМ на русском языке.
П8858/19 НОТАМР П7922/19
Щ)УУЬЬ/ЩВВЛВ/ИЖ/НБО/В/000/510/5638С16119В150
А)УХПП УХММ Б)1907190736 Ц)1908231200 РАС4
Е)ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНА ШИВЕЛУ4 300270 5638N16119E ПРОДОЛЖАЕТСЯ. В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ВОЗМОЖНЫ ПЕПЛОВЫЕ ВЫБРОСЫ ДО 10-15 КМ. АВИАЦИОННЫЙ ЦВЕТОВОЙ КОД ОРАНЖЕВЫЙ. АЭРОЗОЛЬНЫЕ И ПЕПЛОВЫЕ ШЛЕЙФЫ МОГУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ПОЛЕТОВ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ И МЕСТНЫМ АВИАЛИНИЯМ. ЭКИПАЖАМ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОТСЛЕЖИВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ИНФОРМАЦИИ SIGMET ПО УКАЗАННОМУ РАЙОНУ.