Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+6° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
3 часа назад

Что такое система оповещения пилотов

Катя Кобышева

Сейчас аббревиатура NОТАМ расшифровывается как NOtice To Air Missions и с английского переводится как извещение летному составу.

Что такое система оповещения пилотов
Фото: unsplashunsplash

Раньше вместо Air Missions использовали слово airmen, которое на русский можно перевести как "авиаторы", но суть все равно остается та же. "Рамблер" рассказывает, что такое система NОТАМ и как она работает.

Видео дня

В НОТАМах содержится следующая информация:

  • о состоянии радионавигационного и светового оборудования, его состоянии, введении в действие или, наоборот, остановке,
  • об изменении обслуживания и правил,
  • об опасности, которая может угрожать выполнению полетов, в том числе об авиашоу или запуске ракет,
  • о неработающих рулежных дорожках (РД) и взлетно-посадочных полосах (ВПП),
  • об ограничении полетов по разным причинам,
  • о работах вблизи аэропортов,
  • о пролетающих стаях птиц,

Также НОТАМы выпускаются ко всем поправкам, не включенным в сборник аэронавигационной информации (AIP).

В каждом аэропорту есть штурманская служба, которая собирает извещения НОТАМ и доводит их до летного состава, а также разрабатывает и отправляет свои извещения НОТАМ.

В первой строке НОТАМ содержится идентификатор: серия, номер, год. Далее идет тип извещения: Н (N) — введение нового, Р (R) — замена, Ц (C) — отмена. Если новый НОТАМ отменяет предыдущий, то его идентификатор также указывается. Далее строки начинаются с буквы и закрывающей скобки:

  • Q (Щ) — «определители» — кому предназначен НОТАМ и его краткое описание,
  • A (А) — четырехбуквенный указатель (индекс) местоположения,
  • B (Б) — дата и время начала действия по UTC,
  • С (Ц) — дата и время окончания действия по UTC,
  • D (Д) — время действия, например, несколько часов в день,
  • E (Е) — полное описание.

Вот так выглядит НОТАМ на русском языке.

П8858/19 НОТАМР П7922/19

Щ)УУЬЬ/ЩВВЛВ/ИЖ/НБО/В/000/510/5638С16119В150

А)УХПП УХММ Б)1907190736 Ц)1908231200 РАС4

Е)ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНА ШИВЕЛУ4 300270 5638N16119E ПРОДОЛЖАЕТСЯ. В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ВОЗМОЖНЫ ПЕПЛОВЫЕ ВЫБРОСЫ ДО 10-15 КМ. АВИАЦИОННЫЙ ЦВЕТОВОЙ КОД ОРАНЖЕВЫЙ. АЭРОЗОЛЬНЫЕ И ПЕПЛОВЫЕ ШЛЕЙФЫ МОГУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ПОЛЕТОВ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ И МЕСТНЫМ АВИАЛИНИЯМ. ЭКИПАЖАМ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОТСЛЕЖИВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ИНФОРМАЦИИ SIGMET ПО УКАЗАННОМУ РАЙОНУ.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители