В Англии кот спас жизнь хозяйке, показав место утечки газа

В Англии кот спас жизнь хозяйке, пишет Mirror. Именно он показал, где произошла утечка газа.

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Шону Эвансу, газотехнику, позвонила владелица дома и рассказала, что почувствовала утечку газа и характерный шум. Несмотря на это, женщина не могла найти источник, поэтому попросила специалиста сделать необходимую работу. Эксперт, приехавший на место, тоже не смог обнаружить место утечки, но ситуацию спас кот.

Питомец начал царапать ковер, всем своим видом показывая, что под ним что-то есть. Шон последовал "совету" кота - и тот оказался прав. Место поломки действительно было под этим участком пола, где проходили трубы.

"Я не знаю, услышал ли кот шипение или что-то еще", - разводит руками Эванс.