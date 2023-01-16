Как появилось выражение "закадычный друг"

Закадычный друг — это духовно, душевно близкий человек, товарищ. Но почему близкий друг именно закадычный? "Рамблер" рассказывает историю этого прилагательного и фразеологизма целиком.

Фото: Кадр из сериала "Друзья" Кадр из сериала "Друзья"

Исторически в слове "закадычный" выделяется корень -кадык-. Он пришёл в русский язык в XIV-XVI веках из татарского: там слово kadyk значило "твердый, крепкий, выступающий". Вероятно, с этим значением связано и русское "кадык", которым называют выступ гортани на передней поверхности шеи у мужчин.

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Уже русское, а не татарское кадык стало частью фразеологизма "заливать за кадык" — выпивать, напиваться. По одной из версий, именно с этим выражением связано значение прилагательного "закадычный". Согласно словарям Г. А. Крылова, А. В. Семенова и Н. М. Шанского, закадычным другом изначально называли "друга по застолью, выпивке" — собутыльника. В таком случае значение "задушевный, духовно близкий человек" развилось у слова позже.

Кадр из сериала "Друзья"

Использовалось слово закадычный по отношению к мужчинам — у женщин кадыка нет. Тем не менее в конце XIX века в русской литературе появились не только "закадычные друзья", но и "закадычные подруги". И если в первых упоминаниях выражение звучит иронично, то со временем используется как абсолютно нейтральное.

Согласно другой версии, слово "закадычный" — не производное от "алкогольного" фразеологизма, а копия прилагательного "задушевный", отличающегося только корнем. Согласно исследованиям лингвистов и этнографов, на Руси верили, что душа человека находится в "ямке" между ключицами, а кадык её защищает. По такой логике, закадычный друг — по-настоящему близкий человек.

В толковом словаре В. И. Даля можно найти слово кочедык со значением "лапотное шило". Его тоже иногда называли кадыком. Отсюда ещё одна метафора крепкой дружбы: у "закадычных" лапти сплетены с помощью одного и того же шила.