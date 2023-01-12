Просторечия, которые мы произносим каждый день

За просторечия ругают, подозревают в безграмотности или полном отсутствии образования. Тем не менее такие слова звучат в речи едва ли не каждого из нас — просто узнать их бывает непросто, да и не нужно. "Рамблер" рассказывает о просторечиях, которые мы постоянно используем или слышим не только от "малообразованных".

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Молочка и удаленка

Признавайтесь: сокращали словосочетания, добавляя к ним суффикс -к(а)? Сто процентов покупали молочку, а не молочную продукцию, работали на удаленке, а не на удаленной работе, удивлялись ценам на ювелирку, а не на ювелирные изделия. Такие слова — просторечные, и их семейство очень большое.

Макарошки с мяском

А еще знаменитые котлетка с пюрешкой, рыбка, кашка и много чего несъедобного: например, рекламка и картишки. Если все это вам чуждо, то вспомните разговоры с детьми — с дочурками, сынулями и сыночками.

Все это — уменьшительно-ласкательные формы, которые тоже относятся к просторечной лексике. Это не значит, что их нужно перестать употреблять, главное — следить, чтобы они не оказались неуместненькими.

Нате!