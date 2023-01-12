Кто такие сето и зачем им эстонская письменность

Недалеко от границы Эстонии и России проживает древний малочисленный народ сето. Они сохранили свои традиции, обычаи и язык, но не обрели письменность. Исповедают православие, при этом бережно передают из поколения в поколение легенду о боге плодородия Пеко. О том, как и где живут сето – в материале «ФедералПресс».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Откуда произошли сето и сколько их осталось

Видео дня

Сето, или сету – это малый финно-угорский народ, проживающий многие столетия в приграничных районах русских и эстонских земель. А именно в Печорском районе Псковской области и восточных окраинах Эстонии. Область расселения сето в России и Эстонии называют Сетомаа или Сетумаа, что означает земля сето. Русские иногда именуют место проживания этого народа Сетукезией.

По одной из версий, это потомки эстов, которые пришли на русские земли от католического гнета рыцарей ливонцев. Другие утверждают, что сето – самостоятельный этнос. Третьи уверены, что это древние племена чудь.

Большая часть народа сето – несколько тысяч человек – проживает в Эстонии. В России в 2010 году его признали малым – тогда перепись показала, что на территории страны осталось 214 его представителей. Однако местные утверждают, что количество сето сейчас вдвое больше.

«Нас не 200 человек. Мы в позапрошлом году делали список, и выяснилось, что сето около 400 представителей. Кроме того, туда не были внесены несовершеннолетние. У нас народ прибавляется: молодежь растет», – рассказала «ФедералПресс» заведующая филиалом «Музей-усадьба народа сето в д. Сигово» Малле Богачева.

Традиции и язык

Язык сето похож на эстонский, однако в нем есть что-то и из финского.

«У нас самостоятельный язык. Эстонцы нас не поймут, если мы будем говорить по-своему», – объяснила «ФедералПресс» Богачева.

Она отметила, что письменности у сето никогда не было, а язык передавали из поколения в поколение. Сохранению языка способствовал песенный фольклор. У женщин сето на каждый случай жизни предусмотрена своя песня. Например, с песнопениями они кормят скот, готовят обед, ходят за водой и работают в поле.

У сето есть легенда, которую в течение многих веков они передают из поколения в поколение. Согласно древнему сказанию, в XIV веке существовал некий бог плодородия Пеко. У его матери были тяжелые роды. Она призвала на помощь Богородицу, которая впоследствии дала новорожденному силу медведя, стойкость оленя и высокий рост. Считается, что именно Пеко предсказал появление Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в XV веке. Когда он шел умирать в пещеру, то на священной горе воткнул свой посох с такими словами:

«Если из этого посоха вырастет дуб, значит, народ сето сохранится».

«Народ живет, а в монастыре растет дуб, которому более 600 лет», – отметила заведующая филиалом «Музей-усадьба народа сето в д. Сигово».

Раньше деревянную фигуру Пеко хранили в амбаре для нескольких деревень. Его выносили весной и осенью, чтобы помолиться об урожае и сохранности скота. Осенью после праздника по случаю завершения сельскохозяйственных работ фигуру передавали на хранение семье, которая собрала самый маленький урожай. Однако давным-давно ни у кого Пеко в амбарах нет, утверждает Богачева.

«Мы – верующий православный народ, но легенду нашу помним», – подчеркнула она.

Сето посещают русские православные церкви. В Печорском районе есть храмы, где священники, когда видят, что на богослужения пришли представители этого народа, читают молитвы на эстонском. По словам Богачевой, среди сето есть пожилые люди, которые по-русски не говорят.

Самым большим праздником у сето считается Успение Божией Матери. Они отмечают также все церковные торжества, в том числе Рождество, Пасху, Троицу и престольные праздники храмов.

Как выглядели и одевались сето

У сето финно-угорская внешность. Они круглолицы и светловолосы. Глаза светло-зеленые или серые. Волосы обычно светлые или рыжие, однако с возрастом начинают темнеть. Мужчины носят бороды, которые в зрелом возрасте часто перестают сбривать вовсе.

Женский костюм сето состоит из рубашки с рукавами из беленого льна, которую украшали вышивкой, и сарафана с глухим воротом с красной каймой внизу. В одежде преобладает контраст черного, белого и красного цветов. На сарафан надевали широкий пояс и передник без кармана.

В народе есть поверье, что в костюме сето ходила Богородица. Местные говорят, что есть икона, где у девы Марии виден кусочек сетоского пояса.

Замужние женщины носили головной убор – линик. Это длинное полотенце, поверх которого надевали широкий плетеный кушак или искусственную льняную косу, обвитую лентой. Верхняя одежда – белый приталенный кафтан ряпик, который застегивался на одну пуговицу.

Сето любили носить украшения. Так, девочки к 12 годам надевали монетное ожерелье, и когда девушка выходила замуж, на ней было уже много таких бус. После женщине полагалось носить фибулу – подобие броши в виде конуса с усеченной вершиной. Это символ материнства, признак замужней женщины. Большое количество украшений – показатель статуса женщины и ее богатства, успешные женщины сето носили на груди примерно по шесть-семь килограммов серебра.

Мужчины ходили в рубахах навыпуск с узорчатым поясом. При этом его концы свисали довольно низко.

Как обустраивали быт и чем занимались

В отличие от эстонцев, которые в основном вели хуторской образ жизни, сето селились в деревнях. Так, например, раньше они жили в дерене Сигово, где сейчас работает музей-усадьба этого народа. Подворье включает в себя дом с баней и хозпостройки.

Изба сето состоит из нескольких комнат и кухни. Особенное место в комнате занимает иконный угол. Его украшали полотенцами с вышивкой традиционных узоров.

Печь у этого народа отличается от русской тем, что в нее встраивали котел для воды.

Сето занимались земледелием и скотоводством. Они выращивали зерновые культуры и лен. Разводили крупный рогатый скот, овец, свиней, держали домашнюю птицу. У многих представителей этой народности, который проживают в Печорском районе, и сейчас есть свое домашнее хозяйство. Однако, по словам заведующей филиалом «Музей-усадьба народа сето в д. Сигово», коров держат редко, потому что некуда сбыть продукцию.

Что ели сето

Кухня у представителей этого народа простая и сытная. Известен, например, сетоский сыр, в который обязательно добавляется тмин. Также хозяйки готовят тушеную капусту с перловой крупой, пюре с молоком в духовке, луковые, морковные и творожные пироги.

Сето умеют готовить всевозможные кисели, наваристые супы, похлебки. Иногда для гостей варят тыквенный компот, сытный мясо-молочный суп с клецками, а также к столу подают кровяную колбасу.

Как власти поддерживают народность

Власти Псковской области десять лет назад приняли программу по поддержке сето. В частности, они предложили денежные выплаты за рождение детей и бесплатное медобследование. Кроме того, представителям малого народа, пожелавшим вернуться в Печорский район, оказывалась единовременная материальная помощь и содействие в трудоустройстве.

В 2014 году на мероприятия по поддержке народа сето было выделено 2,8 млн рублей. Из них около 400 тыс. рублей – из федерального бюджета. В 2020 году для реализации разных форм поддержки народа выделили 3,3 млн рублей из регионального бюджета.

Кроме того, местные власти помогают организовывать фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи», который проходит ежегодно с 2008 года. Событие стало брендовым мероприятием региона.