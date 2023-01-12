Кто и зачем впервые заморозил умершего человека

Более 50 лет назад человека первый раз крионировали, то есть заморозили после смерти, чтобы сохранить тело и в будущем попробовать его оживить, когда медицина научится избавляться от онкологии. "Рамблер" рассказывает, кто стал пионером крионики и в каком состоянии его тело.

Фото: Кадр из фильма «Чужой» Кадр из фильма «Чужой»

Когда профессор психологии Джеймс Бедфорд в 73 года умер от рака, его тело "законсервировали" с помощью холода. Это произошло в калифорнийском городе Глендейл 12 января 1967 года.

Как только сердце пациента остановилось, доктора запустили искусственное кровообращение, засыпали тело льдом, чтобы снизить температуру и замедлить разложение. Через час тело Бедфорда пропитали защитным раствором диметилсульфоксида, а затем постепенно охладили сухим льдом до температуры 79°C. Спустя несколько дней тело поместили в жидкий азот, и в нём оно находится до сих пор.