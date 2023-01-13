Как правильно отмечать старый Новый год

В ночь с 13 на 14 января у нас есть повод снова собраться с близкими и отметить старый Новый год. Культуролог, кандидат филологических наук Марина Князева рассказала, почему этот праздник не стоит игнорировать и как его правильно провести.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Для русской культуры очень важное понятие — щедрость. Устойчивые выражения «щедрая душа», «щедрая рука», «щедрое сердце» описывают наш российский национальный характер. «Широкая душа» — это тоже о щедрости. А вспомним образы из народных сказок. Сказочный герой, например, встречает яблоньку. Она говорит: «Обтряси меня, возьми мои яблочки». Потом на его пути появляется печка и тоже хочет поделиться пирожками, которые в ней испеклись. Поэтому очень созвучен нашей психологической природе Щедрец, щедрый (Васильев) вечер, который отмечался 13 января — 31 декабря по старому стилю. В щедрый вечер, как и в Рождественский сочельник, молодежь ходила по домам, пела песни-колядки, которые часто назывались «щедровками», с добрыми пожеланиями, с шуточными угрозами. За такие поздравления тоже полагалось угощение. Делиться, отдавать не только что-то материальное, но и эмоциональное — вот один из смыслов этого праздника. Поэтому так важно эту традицию не забывать, собраться со своим близкими в этот день и поделиться друг с другом теплом и заботой.

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Убраться заранее

Приметы с уборкой простые, как швабра. Успеть прибраться следует до вечера 13 января, чтобы не «вымыть» из дома удачу и счастье. 13 и 14 января также не приветствуется выбрасывание мусора. Вместе с ним есть риск «выкинуть» удачу.

Вино на замужество

Есть очень простая примета для девушек, кто ждет своего суженого. Скорую свадьбу предвещает пролитое вино. Да и в браке такая примета обещает сладкую и благополучную жизнь.

Гадаем по Пушкину

Гадающие берут книгу, и каждый из участников по очереди задает вопрос, называет номер страницы и строчку. Эта строка и будет ответом на вопрос. Знатоки утверждают, что очень хорошо для гаданий подходят Пушкинские «Повести Белкина».

Ритуал на здоровье

Утром 14 января желательно встать пораньше, до восхода солнца, и принять душ или ванну. Таким способом можно обрести богатырское здоровье и застраховаться от болячек на предстоящий год.

Что снится, то сбудется

Крепкий сон полезен. Запоминайте сны в ночь с 13 на 14 января. Они считаются вещими: то, что вы увидите, может произойти в ближайшем будущем.

Задобрить домового

В старые времена полагали, что в каждом доме должен быть домовой, если дом новый — «приглашали». Домового старались всячески задобрить, оставляли для него еду, в том числе выпечку. Для этого поставьте дополнительное блюдце с угощением и громко пригласите домового к столу.

Подаркам — да, долгам — нет

Вечером 13 января полагается угощать знакомых, соседей, родных, а также делать подарки. Можно дарить и деньги, но только не тем, кто пришел к вам щедровать — этим гостям положены съедобные «призы». Однако нельзя давать деньги в долг или пересчитывать монеты: эти действия сулят финансовые неприятности.

Приготовить буженину

В Васильев вечер, накануне дня памяти святителя Василия Великого, готовили свинину, запекая ее единым большим куском. Святой почитался в народе как покровитель свинопасов. А свинина на столе — буженина, рулька или молочный поросенок — сулили материальное благополучие.

Денег побольше

Если ваши финансы в прошлом году пели романсы, лучший способ исправить ситуацию — заговор со свечой. Лучше взять зеленую свечу. Также понадобится кусочек красной ткани. В квартире нужно хорошенько вымыть пол, а в полночь на 14 января обойти все углы с горящей свечкой, призывая в дом несметное богатство. Обход следует произвести трижды, а потом завернуть огарок в красную тряпочку и спрятать в укромное место.

Время примирения

Если вы хотите восстановить отношения с кем-то из друзей или родных, лучшее время для этого — вечер 13 января. Полагается взять свинину или мясной пирог и заявиться в гости к тем, с кем разругались.

Кстати о погоде

Если 14 января ясное небо и сухой мороз, то лето будет идеальным, и теплые аксессуары не пригодятся. Оттепель сулит прохладное лето. Снегопад 14 января обещает дождливую весну и лето.

Любовь, приди