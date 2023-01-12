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56 минут назад

Женщина оформила доставку еды и рассмешила пользователей ошибкой в заказе

Lenta.ru

Пользовательница сети по имени Кортни поделилась в TikTok историей об ошибке, с которой она столкнулась, заказав доставку еды на дом. По словам женщины, она заказала в магазине Walmart 120 граммов сыра, однако по ошибке ей доставили 13 килограммов этого продукта. Ролик, на который обратило внимание издание Daily Dot, рассмешил многих пользователей.

Женщина оформила доставку еды и рассмешила пользователей ошибкой в заказе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На видео женщина показывает свой заказ, который включает в себя несколько массивных пакетов с нарезанным сыром. «Когда я заказала 120 граммов сыра, Walmart прислал мне 13 килограммов. Хуже всего то, что завтра мне придется явиться с заказом в службу поддержки клиентов за возвратом денег», — пояснила она в описании к ролику.

Многих пользователей рассмешила такая ошибка в заказе. «О боже, представьте себе сотрудника магазина, которому пришлось нарезать все это», — написал один комментатор. «Выпустите весь воздух и заморозьте в пакетах меньшего размера. И вам не придется покупать сыр целый год», — предложил другой пользователь. Один из комментаторов также предположил, что заказ с таким количеством сыра, вероятно, обошелся автору поста в сумму около 500 долларов (около 35 тысяч рублей — прим «Ленты.ру»).

Ранее другая пользовательница TikTok по имени Мэрайя заказала домой еду из ресторана и неприятно удивилась. Авторша видео рассказала, что заказала домой роллы из ресторана Logan's Roadhouse. Получив заказ, женщина обнаружила, что еда не была приготовлена.

Истории,Wal-Mart Stores,
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