«Гиблое» место Черного моря: страшная тайна Цемесской бухты

Цемесская бухта считается одним из самых гиблых мест Черноморского побережья. Здесь регулярно случаются не только необъяснимые явления, но и настоящие трагедии, в результате которых гибнут люди. Загадка бухты пока не раскрыта, однако версия возникновения цемесских аномалий заслуживает внимания.

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Как пишет в своей энциклопедии «Места силы: Россия плюс Крым» Аркадий Вяткин, Цемесская бухта, расположенная в северной части Черного моря неподалеку от Новороссийского порта, получила свое название благодаря реке Цемес, которая в нее впадает. Река Цемес в переводе с черкесского означает «множество вшей», так как именно здесь в антисанитарных условиях скапливались черкесы во время переселения в Турцию. Эта бухта не только никогда не замерзает, но и отличается значительной глубиной (около 27 метров). Данное обстоятельство позволяет входить в Цемесскую бухту даже крупным океанским судам.

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Примечательно, что Цемесская бухта фигурирует в древнегреческих мифах, где она упоминается как бухта лестригонов. Великаны лестригоны были весьма кровожадными существами. Они топили все прибывавшие в бухту корабли и поедали находившихся на борту людей. Однако жители России впервые узнали об аномальных явлениях, происходивших в Цемесской бухте, от турок. Те в свое время основали на месте будущего Новороссийска крепость Суджук-Кале. Турецкие лодки и опытные пловцы тонули здесь в огромных количествах, будто и вправду их затягивали под воду великаны из мифов. Да и сегодня бухта славится множеством трагедий и странных происшествий.

Так, известно, что в 1982 году на боевом корабле Черноморского флота, находившемся в Цемесской бухте, внезапно остановились все часы. В мае 1997 года здесь же случилась авария на морском терминале Шесхарис. По данным экологов, бухта и до того уже была изрядно загрязнена и застроена портовыми сооружениями. Однако инцидент на Шесхарисе побил многие рекорды. Причиной его оказался разрыв трубопровода. По самым скромным подсчетам, тогда было разлито около 100 тонн нефти. Впрочем, сами нефтяники говорили о 386 тоннах. Некоторые исследователи предполагают, что разлив произошел не случайно, а по воле каких-то могущественных сил.

Вызывает разногласия среди экспертов и трагедия, произошедшая в Цемесской бухте в 1986 году и прогремевшая на весь Советский Союза. Именно тогда произошло знаменитое кораблекрушение пассажирского теплохода «Адмирал Нахимов», в результате которого погибли 423 человека. Тела многих из них так и остались лежать на дне. До сих пор специалисты спорят о причинах столкновения «Адмирала Нахимова» с балкером «Петр Васев». Некоторые считают, что во всем виноват нетрезвый капитан «Васева», другие думают, что аварии предшествовало появление корабля-призрака, третьи уверены в том, что пароход стал жертвой гравитационных и электромагнитных аномалий.

Именно гравитационные и электромагнитные аномалии, как считают некоторые эксперты, и являются основными виновниками необъяснимых инцидентов, катастроф и иных трагедий, которые происходят в Цемесской бухте. Например, изучением данного вопроса занималась С.П. Свербиль-Живицкая, работавшая в Одесском университете. Все началось с того, что на теплоходе, на котором находилась Свербиль-Живицкая, так же, как и на упомянутом ранее боевом корабле, вдруг остановились все часы. С этого момента женщина не оставляла попыток объяснить аномалии, случавшиеся в бухте. И ее старания увенчались определенным успехом.