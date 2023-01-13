Мужчина похудел на 69 килограммов, отказавшись от одного продукта

27-летний мужчина рассказал, что каждый день потреблял алкоголь и выпивал по 12 банок любимого напитка фирмы Pepsi, чтобы избавиться от похмелья. При этом водопроводчик ел на обед и ужин пищу из ресторанов быстрого питания, например, KFC. Таким образом Робертсон достиг своего максимального веса в 146 килограммов, что привело к частым остановкам дыхания во сне. Он не только боялся, что умрет от недостатка кислорода ночью, а также, что его невеста могла с ним расстаться, поскольку под воздействием алкогольного опьянения он знакомился с другими девушками в барах.