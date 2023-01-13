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4 часа назад

Мужчина похудел на 69 килограммов после отказа от газировки

Lenta.ruиещё 1

Владелец водопроводной компании из Уинстон-Сейлема, Северная Каролина, США, Тейлор Робертсон отказался от газировки и поделился опытом. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Star.

Мужчина похудел на 69 килограммов, отказавшись от одного продукта
Фото: Lenta.ruLenta.ru

27-летний мужчина рассказал, что каждый день потреблял алкоголь и выпивал по 12 банок любимого напитка фирмы Pepsi, чтобы избавиться от похмелья. При этом водопроводчик ел на обед и ужин пищу из ресторанов быстрого питания, например, KFC. Таким образом Робертсон достиг своего максимального веса в 146 килограммов, что привело к частым остановкам дыхания во сне. Он не только боялся, что умрет от недостатка кислорода ночью, а также, что его невеста могла с ним расстаться, поскольку под воздействием алкогольного опьянения он знакомился с другими девушками в барах.

Lenta.ru

В связи с этим Робертсон решил изменить свою жизнь. По словам американца, он похудел на 69 килограммов за девять месяцев, отказавшись от спиртных и газированных напитков.

«Я начал есть один раз в день», — сказал он и отметил, что в первое время ел только китайскую еду.

Спустя некоторое время он понял, что это не очень полезно для организма, и начал готовить блюда дома, например, рис с курицей.

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