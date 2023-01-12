«Половцы»: какие народы России являются их потомками

Откуда взялся этноним «половцы», точно не известно. Одно время бытовала версия, что он связан со словом «поле», ведь эти народы жили в поле, степи. Современные историки же в массе своей считают, что слово «половец» произошло от «половый» - «изжелта-белый, желтоватый, соломенный». Скорее всего, волосы у представителей этого народа были светло-желтого, соломенного цвета. Хотя это странно для тюркских племен. Сами же половцы называли себя кипчаками, кимаками, куманами…

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Интересно, что слово «кипчак» (или, как произносили его сами носители, «кыпчак») на тюркских наречиях означает «злосчастный». Скорее всего, предками кипчаков были племена сиров, кочевавшие в IV-VII веках в степях между монгольским Алтаем и восточным Тянь-Шанем. Есть свидетельства о том, что в 630 году они образовали государство с названием Кипчак, впоследствии разрушенное уйгурами и китайцами.

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В начале XI века половецкие племена пришли из Заволжья в причерноморские степи, затем пересекли Днепр и дошли до низовий Дуная. Таким образом им удалось заселить всю территорию от Дуная до Иртыша, которая звалась Великой Степью. Восточные источники даже называют ее Дешт-и-Кипчак (Кипчакская степь).

Начиная со второй половины XI столетия половцы то и дело совершали набеги на Русь, опустошая земли, забирая скот и имущество и уводя в плен местных жителей. Больше всего от половецких нападений страдали пограничные княжества - Переяславское, Северское, Киевское, Рязанское.

В начале XII века войскам князей Святополка Изяславича и Владимира Мономаха удалось вытеснить половцев на Кавказ, за Волгу и Дон. Впоследствии они составили большую часть населения Золотой Орды. Именно от них, по мнению историков, пошли татары, киргизы, гагаузы, узбеки, казахи, каракалпаки, ногайцы, кумыки, башкиры, карачаевцы, балкарцы.

В период существования Золотой Орды русские князья часто брали в жены половецких княжон. Начало этой традиции положил сын Ярослава Мудрого князь Всеволод, в 1068 году женившийся на Анне, дочери половецкого хана, которая так и вошла в историю как Анна Половецкая. Его сын Владимир Мономах также женился на половчанке. Киевский князь Святополк Изяславич был женат на дочери половецкого хана Тугоркана, Юрий Долгорукий - на дочери хана Аепы, Рюрик, сын великого киевского князя Ростислава Мстиславича - на дочери хана Белока, сын новгород-северского князя Игоря Святославича, героя «Слова о полку Игореве» Владимир - на дочери хана Кончака, князь Галицкий Мстислав Удатный - на дочери хана Котяна, которая, между прочим, стала бабушкой Александра Невского!

Итак, мать владимиро-суздальского князя Андрея Боголюбского, сына Юрия Долгорукого, была половчанкой. Исследование его останков должно было послужить подтверждением или опровержением теории о европеоидной внешности половцев. Оказалось, что ничего монголоидного во внешности князя не было. Если верить антропологическим данным, то они были типичными европейцами. Все описания говорят о том, что у «кипчаков» были белокурые или рыжеватые волосы, серые или голубые глаза… Другое дело, что в процессе ассимиляции они могли смешиваться, например, с монголами, и их потомки уже обретали монголоидные черты.

Откуда же у половцев взялись европеоидные черты? Одна из гипотез гласит, что они были потомками динлинов – одной из древнейших наций Европы, в результате миграционных процессов смешавшимися с тюрками.

Сегодня среди ногайцев, казахов, башкир, татар, киргизов встречаются потомки племен с родовыми названиями «кипчак», «кыпшак», «кыпсак» со сходными генетическими гаплогруппами. Среди болгар, алтайцев, ногайцев, башкир, киргизов встречаются этнические группы с названиями «куман», «кубан», «куба», которые некоторые историки относят к части половецких племен. У венгров, в свою очередь, имеются этногруппы «плавцы» и «кунок», которые являются потомками родственных племен - половцев и кунов.

Ряд исследователей полагают, что отдаленные потомки половцев также встречаются среди украинцев, поляков, чехов, болгар и даже немцев.