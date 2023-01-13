Прародитель всех славян: про кого было написано в Библии

Откуда взялись славяне? Конечно, можно обратиться к этнографическим источникам, но есть и мифологические источники на эту тему, которые тоже заслуживают внимания. Так, средневековые русские летописи прямо указывают на происхождение славянских народов от Иафета – одного из сыновей Ноя.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Иафет и его сыновья

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Кстати, имя Иафет (вариации – Яфет или Иапет) означает, с одной стороны, «красота», с другой – «распространение» или «расширение». Если верить Книге Бытия, еще до всемирного потопа Иафет основал город Яффа. После того как он спасся вместе с женой на Ноевом ковчеге, у них родилось семеро сыновей – Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал, Мешех и Фирас, у которых, в свою очередь, со временем тоже родились сыновья.

«От них населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих» (Быт. 10, 1-5).

В «Повести временных лет» говорится: «По разрушении же столпа и по разделении народов взяли сыновья Сима восточные страны, а сыновья Хама - южные страны, Иафетовы же взяли запад и северные страны. От этих же 70 и 2 язык произошел и народ славянский, от племени Иафета - так называемые норики, которые и есть славяне.

Спустя много времени сели славяне по Дунаю, где теперь земля Венгерская и Болгарская… От тех славян разошлись славяне по земле и прозвались именами своими от мест, на которых сели. Так одни, придя, сели на реке именем Морава и прозвались морава, а другие назвались чехи. А вот еще те же славяне: белые хорваты, и сербы, и хорутане. Когда волохи напали на славян дунайских, и поселились среди них, и притесняли их, то славяне эти пришли и сели на Висле и прозвались ляхами, а от тех ляхов пошли поляки, другие ляхи - лутичи, иные - мазовшане, иные - поморяне, иные - ободриты.

Так же и эти славяне пришли и сели по Днепру и назвались полянами, а другие - древлянами, потому что сели в лесах, а другие сели между Припятью и Двиною и назвались дреговичами, иные сели по Двине и назвались полочанами, по речке, впадающей в Двину, именуемой Полота, от нее и назвались полочане. Те же славяне, которые сели около озера Ильменя, назывались своим именем - славянами, и построили город, и назвали его Новгородом. А другие сели по Десне, и по Сейму, и по Суле, и назвались северянами. И так разошелся славянский народ, а по его имени и грамота назвалась славянской».

Миф о трех братьях

Существует и миф, согласно которому предками всех славянских народов являются трое сыновей Иафета, которых звали Чех, Лех и Рус. Впервые о них упоминается в начале XII века в «Чешской хронике» Козьмы Пражского. От них соответственно пошли чехи, поляки и русы (русские). Кстати, о Русе упоминает еще раньше, в Х столетии, побывавший на Руси арабский путешественник Ибн-Фадлан. В своих сочинениях он пишет о происхождении русских от «Руса, сына Иафета и внука Ноя»… Правда, российский историк В.Н. Татищев считает, что легенда о трех братьях, потомках Ноя и Иафета – всего лишь вымысел.

Еще менее выдерживает критику теория далматинского историка XVI века и аббата бенедиктинского монастыря на острове Млет Мауро Орбини, изложенная в книге «Славянское царство» (опубликована в 1601 году на итальянском языке). Она утверждает, что родоначальниками славянских народов являлись правнуки Иафета Скиф, Рус и Славен. Причем, согласно ей, к славянам изначально принадлежали и такие народы, как вандалы, готы, аланы, авары, а от них самих якобы произошли многие европейские нации: шведы, финны, норманны, бургундцы, бретонцы…

Потомки Мосоха?

А в начале XVII века шведский историк Петр Петрей де Ерлезунда пришел к выводу, что предком русских (московитов) был сын Иафета Мешех, «обыкновенно называемый Мосох».

«Московитяне получили свое название частию от речки Москвы, частию же от Мосоха, сына Иафетова», - пишет он в своей «Истории о Великом княжестве Московском» (1615).