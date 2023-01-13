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2 часа назад

Зоологи обнаружили, что дельфины кричат друг другу при выполнении совместной задачи

Газета.Ru

Ученые из Бристольского университета обнаружили, что при повышении подводного шума дельфины пытаются перекричать его, чтобы их услышали дельфины, с которыми они выполняют одну задачу. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

Зоологи выяснили, как дельфины выполняют совместные задачи
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Два дельфина Дельта и Риз, за которыми наблюдали в ходе исследования, были помещены в экспериментальную лагуну. Здесь их снабдили звукозаписывающими устройствами на присосках для записи издаваемых ими звуков. Дельфины также должны были выполнять совместную задачу: обоим нужно было нажать на кнопки, расположенные на концах лагуны с интервалом в одну секунду друг от друга.

Животных выпускали из исходной точки, а в некоторых испытаниях одного из дельфинов удерживали от пяти до десяти секунд. В таких случаях дельфинам приходилось полагаться исключительно на голосовое общение, чтобы координировать нажатие кнопки.

Исследователи обнаружили, что когда из подводного динамика воспроизводились громкие звуки, оба дельфина компенсировали это изменением громкости и продолжительности своих криков, чтобы координировать нажатие кнопки. При высоком уровне шума вероятность успешного выполнения задачи составила 62,5%, а при низком — 85%.

Дельфины — социальные и умные животные, которые полагаются на свист и эхолокацию для охоты и размножения. Если группы животных в дикой природе, например, менее эффективны при совместном поиске пищи, это отрицательно скажется на индивидуальном здоровье, что в конечном итоге повлияет на здоровье популяции. Результаты ученых ясно показывают, что антропогенный шум может повлиять на жизнь дельфинов.

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