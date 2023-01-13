Зоологи выяснили, как дельфины выполняют совместные задачи

Ученые из Бристольского университета обнаружили, что при повышении подводного шума дельфины пытаются перекричать его, чтобы их услышали дельфины, с которыми они выполняют одну задачу. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

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Два дельфина Дельта и Риз, за которыми наблюдали в ходе исследования, были помещены в экспериментальную лагуну. Здесь их снабдили звукозаписывающими устройствами на присосках для записи издаваемых ими звуков. Дельфины также должны были выполнять совместную задачу: обоим нужно было нажать на кнопки, расположенные на концах лагуны с интервалом в одну секунду друг от друга.

Животных выпускали из исходной точки, а в некоторых испытаниях одного из дельфинов удерживали от пяти до десяти секунд. В таких случаях дельфинам приходилось полагаться исключительно на голосовое общение, чтобы координировать нажатие кнопки.

Исследователи обнаружили, что когда из подводного динамика воспроизводились громкие звуки, оба дельфина компенсировали это изменением громкости и продолжительности своих криков, чтобы координировать нажатие кнопки. При высоком уровне шума вероятность успешного выполнения задачи составила 62,5%, а при низком — 85%.