Знакомьтесь, вампир!

Что общего у графа Дракулы и моллюска? И тот и другой – вампиры, и оба не любят солнечный свет. Но если первый живет в древнем замке, то второй обитает под водой на глубине тысячи метров.

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Моллюск в плаще

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Адский вампир – да-да, так и называется этот кальмар – единственный представитель головоногих моллюсков, живущий в тропических водах океана на глубине тысячи метров. Туда не попадает солнечный свет – сверху видно лишь слабое синее свечение, а снизу – бесконечная тьма. Но адский вампир на то и вампир – солнце ему без надобности.

Из-за того что моллюск обитает на глубине, его вид не подвержен таким частым изменениям, как животные на поверхности. Это реликтовый вид, его прямые предки существовали еще во времена мезозойской эры – более 60 млн лет назад. Правда, сам он в отличие от графа Дракулы живет недолго, в среднем – от 3 до 8 лет. Но, учитывая, что обычным кальмарам и осьминогам отпущено не более трех лет, адский вампир – настоящий долгожитель.

Кстати, его часто сравнивают с теми же кальмарами и осьминогами, но он не относится к этим отрядам, а сочетает в себе черты обоих. Поэтому ученые выделили для него особый отряд – вампироморфы, куда относят лишь адского вампира и несколько его уже вымерших предков.

Несмотря на то что внешне этот моллюск действительно похож на осьминога, его размер значительно меньше – всего около 30 см. Щупальца вампира в отличие от «ног» кальмаров соединены между собой и напоминают плащ. Помимо щупалец на нем видны белые присоски, которые могут вытягиваться на значительное расстояние. Исследователи, впервые обнаружившие моллюска, решили, что длинными белыми щупальцами он ловит жертв и высасывает из них кровь. Отсюда и название вида – адский вампир.

Совсем не страшный

Ученые, изучавшие вампироморфа, были уверены, что он такой же хищник, как кальмар или осьминог. Позже они узнали, что его щупальца едва ли способны кого-то удержать. Из-за этого от мысли о вампире-хищнике пришлось отказаться. Какую же кровь в таком случае может пить глубоководный моллюск, которому нечем ловить жертв? Чем и как он питается?

Исследователи пришли к выводу, что обладатель одного из самых устрашающих имен на самом деле вообще не страшен. Моллюск оказался детритофагом – иначе говоря, он питается разлагающимися остатками существ, падающих сверху. А еще не прочь перекусить икринками и фекалиями – чтобы их поймать, он использует те самые длинные щупальца. Выставляя их вперед, он ждет, когда сверху упадет что-нибудь вкусненькое (ни дать ни взять проситель даров небесных!). Затем, используя основные щупальца (те, которые образуют плащ), он собирает добычу, обволакивает ее слизью (чтобы скрепить разлагающиеся остатки вместе) и лишь после этого съедает.

Эти глаза напротив

В общем, при ближайшем рассмотрении адский вампир кажется милашкой: никого не ест, «носит» плащ, а его 2,5-сантиметровые глаза и вовсе не способны оставить кого-то равнодушным. Правда, злобным хищникам до этого дела нет, они готовы съесть вампира в любой момент.

У некоторых головоногих на этот случай есть чернила, которыми они могут дезориентировать угрожающих едоков. Адский вампир лишен такой защиты, но и у него есть парочка приемов. Его тело может ярко светиться. Свет рассеивается и размывает контуры моллюска, из-за этого его трудно разглядеть. Это работает, но иногда свечение может привлечь даже больше хищников. Тогда моллюск выпускает свой биолюминесцентный ком, состоящий из слизи – ярких светящихся шариков. Это ослепляет нападающего и дает вампиру время на побег.

Кроме хищников, вампиру приходится бороться еще и с нехваткой кислорода. На глубине более тысячи метров располагается так называемая область «кислородного минимума». Ни один из известных высших организмов не смог бы там существовать. К слову, другие головоногие моллюски тоже не выжили бы. А адский вампир чувствует себя вполне комфортно, если концентрация кислорода больше 3 %. Все потому, что в его крови содержится большое количество меди, поэтому кислород передается максимально эффективно, а сама кровь окрашивается в голубой цвет.

Но за жизнь в таких условиях нужно платить: у адского вампира очень слабая мускулатура, медленный обмен веществ не позволяет нарастить ее. Вампироморф компенсирует это малой плотностью тела, соответствующей плотности морской воды. Иными словами, мышцы для передвижения ему и не нужны – он и так может дрейфовать с высокой скоростью.