13 исторических фактов о пятнице 13

«Пятница 13-е» настолько хорошо известна в популярной культуре, что даже вдохновила на создание успешной франшизы фильмов ужасов.

Фото: CoLady CoLady

В этих фильмах печально известный «нехороший человек» в хоккейной маске и с мачете, вооружённый мачете, Джейсон Вурхиз родился в пятницу 13-го, и ему определённо не повезло.

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«Праздник» будет в любом месяце, который начинается в воскресенье, и может случаться до трёх раз в течение календарного года, в том числе в високосного.

Сегодня 13 января 2023 года – вот 13 фактов об этом дне, которые вы не знали.

1. Пятница веками считалась несчастливым днем

В настоящее время мы считаем пятницу счастливой, поскольку она знаменует собой конец рабочей недели. Однако на протяжении всей истории пятницы считались плохими и несчастливыми днями.

Сборник рассказов 14-го века Джеффри Чосера, известный как «Кентерберийские рассказы», был одним из первых текстов, в которых пятница упоминается как день несчастных случаев с цитатой: «И в пятницу выпали все эти несчастья».

Начиная с начала 1800-х годов пятницы, в конце концов, стали более известны как день, когда люди не хотели участвовать в обычных событиях, делать привычные дела.

Особенно делать что-то важное: переезжать, жениться, выходить на новую работу.

2. Страх перед числом 13 уходит корнями в христианство

Согласно Библии, на ужине вместе с Иисусом присутствовало двенадцать учеников, то есть всего за столом сидело тринадцать человек.

Один из них Иуда, ученик — который, в конце концов, предаёт Иисуса. На следующий день, который позже стал известен как Страстная пятница, был распят Иисус.

Из-за этого некоторые считают смертельным предзнаменованием присутствие тринадцати гостей за столом.

Это также коррелирует с верой в то, что пятница — плохой день.

3. Число 13 также встречается в скандинавской мифологии

Не только христианство имеет связь с числом 13. Скандинавская мифология также считает это число очень несчастливым.

Скандинавский миф, который тоже сосредоточен вокруг неудачного ужина, рассказывает историю о двенадцати богах, которые были на званом обеде, когда появился тринадцатый бог Локи.

И начал стрелять в Бальдра, бога радости и счастья. Не такой уж и радостный номер в конце концов.

4. Мы намеренно исключили 13 из наших культурных норм

Например, у нас есть двенадцать месяцев в году, часы на часах, знаки зодиака и так далее.

Даже в наше время есть некоторые отели и более высокие здания, где этаж не называют тринадцатым. А просто пропускают его и нумеруют сразу 14-м, даже если технически это всё ещё тринадцатый этаж.

5. Страх перед числом 13 может стать сильным

Когда фобия числа 13 становится слишком сильной, это состояние известно, как трискаидекофобия.

тошнота;

рвота;

затруднённое дыхание;

учащённое сердцебиение;

потливость;

паника. Люди, которые страдают от этого, могут испытывать реальные физические симптомы, такие как:

6. 13 % взрослого населения США считают пятницу 13-е несчастливой

В январе 2019 года выборке американцев старше 18 лет был задан вопрос:

«Насколько вы верите в каждое из следующих распространённых суеверий? Пожалуйста, выберите один вариант в каждой строке».

В итоге на вопрос верят ли они, что пятница 13-е несчастливый день, 61% респондентов выбрали вариант «не верю», а 13% выбрали вариант «верю».

7. Никто не смог доказать, что в пятницу 13-го происходит больше трагедий, чем в другие дни

На сегодняшний день не было найдено научных доказательств того, что пятницы, приходящиеся на 13-е число любого месяца, имеют более высокий уровень трагических событий.

Но в истории, безусловно, были особенно неудачные пятницы 13-го числа.

Немцы бомбили Букингемский дворец в пятницу, 13 сентября 1940 года.

Великий циклон Бхола унёс жизни 300 000 человек в Бангладеш за двухдневный период с четверга, 12 ноября, по пятницу, 13 ноября 1970 года. При этом Всемирная метеорологическая организация присвоила ему самую высокую смертность, связанную с тропическим циклоном.

Рейс 571 ВВС Уругвая потерпел крушение в леднике в Андах по пути в Сантьяго, Чили, 13 октября 1972 года.

8. Начало конца для легендарных рыцарей-тамплиеров началось в пятницу 13-го

Связь между пятницей 13-го и современными суевериями берёт своё начало в инциденте, связанном с печально известными рыцарями-тамплиерами.

Сотни членов религиозного и военного ордена, миссией которых была защита Святой Земли, были арестованы в пятницу, 13 октября 1307 года, королём Франции. Позже они были казнены.

9. В 1880-х годах в Нью-Йорке был основан элитный клуб, специально предназначенный для того, чтобы снять клеймо несчастья с числа 13

В то время как многие люди избегают числа 13, другие приняли его. Капитан Уильям Фаулер основал «Клуб Тринадцати» в конце 19 века с целью развенчать представление о несчастливом числе.

Члены устраивали званые обеды тринадцатого числа каждого месяца, обедая при тринадцати свечах и съедая тринадцать блюд, бросая вызов суеверию.

Группа стала настолько популярной, что, как говорят, её членами были даже президенты США Гровер Кливленд и Теодор Рузвельт.

10. Роман «Пятница, тринадцатое» напугал некоторых финансовых аналитиков

В 1907 году писатель Томас Уильям Лоусон написал книгу под названием «Пятница, тринадцатое», в которой рассказывается о биржевом маклере из Нью-Йорка, использующего суеверие относительно даты в своих интересах на Уолл-стрит.

11. Знаменитости, рождённые в пятницу 13-го, совсем не невезучие

Хотя эта дата ассоциируется с неудачей, многие успешные люди родились в пятницу 13-го.

Близнецы Олсен, Эшли и Мэри-Кейт были миллиардерами к тому времени, когда им исполнилось 18 лет. А они родились в пятницу, 13 июня 1986 года. Вряд ли можно считать их несчастливыми.

Стив Бушеми, звезда «Фарго» и «Подпольной империи», родился 13 декабря 1957 года.

12. Возможное влияние дня на фондовый рынок было названо эффектом пятницы 13-го

По данным National Geographic, «было подсчитано, что в этот день бизнес теряет 800 или 900 миллионов долларов, потому что люди не будут летать или заниматься бизнесом, как обычно».

13. Если вы суеверны, есть несколько лайфхаков, которые помогут вам улучшить свою удачу

Некоторые считают, что соль, лапка счастливого кролика, благословенный кристалл обладают силой, способной отвратить любые возможные неприятности от злых духов.