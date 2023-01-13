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3 часа назад

Почему страница о Клеопатре на Википедии самая популярная

Ferra.ru

Разгадка оказалась простой.

Какая страница на Википедии самая популярная
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Оказалось, что в 2022 году самой просматриваемой страницей в Википедии была страница о Клеопатре. Но прошедший год не был как-то связан с царицей Египта. Почему же так вышло?

Как отмечает один специалист в области компьютерных социальных наук, большинство статей в топе Википедии были связаны с крупными мировыми событиями, включая конфликт России и Украины, смерть королевы Великобритании и чемпионат мира по футболу. Однако возглавила список неожиданная статья.

Специалист выяснил, что популярность Клеопатры может быть вызвана приложением Google Assistant. Дело в том, что у голосового помощника для демонстрации его возможностей есть такая подсказка: «Попробуйте сказать: "Покажи Клеопатру в Википедии"». Действительно, в 2022 году этой подсказке последовало более 50 миллионов человек.

Истории,Google,
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