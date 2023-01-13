Какая страница на Википедии самая популярная

Разгадка оказалась простой.

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Оказалось, что в 2022 году самой просматриваемой страницей в Википедии была страница о Клеопатре. Но прошедший год не был как-то связан с царицей Египта. Почему же так вышло?

Как отмечает один специалист в области компьютерных социальных наук, большинство статей в топе Википедии были связаны с крупными мировыми событиями, включая конфликт России и Украины, смерть королевы Великобритании и чемпионат мира по футболу. Однако возглавила список неожиданная статья.