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38 минут назад

Ванга предрекла России становление «духовной империей» мира в 2023 году

РИА "ФедералПресс"

Ванга предсказала России многообещающие перспективы. Страна будет процветать, объединяя в себе славянские территории.

Ванга предрекла России становление «духовной империей»
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Государство начнет процветать», – говорила Ванга.

Ясновидящая не называла конкретный период, когда начнутся положительные изменения. Однако исследователи считают, что она говорила про 2023 год.

Однако перед тем, как Россия станет духовной империей, ей придется пережить немало испытаний. Кроме того, Россию и весь мир в этот период ждет множество жертв – из-за катаклизмов, эпидемий или конфликтов между государствами. Ранее «ФедералПресс» писал, что говорил Владимир Жириновский про 2023 год.

Истории,Владимир Жириновский,
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