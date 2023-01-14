Чем примечательна дата 14 января

Сегодня, 14 января, в мире празднуют старый Новый год, в России чествуют военных: представителей трубопроводных войск и военно-оркестровой службы Вооруженных сил. 14 января в Риме нашли мраморную скульптуру "Лаокоон и сыновья", заработал международный нефтепровод "Дружба", Петр I повелел русским дворянам носить европейские костюмы, в Санкт-Петербурге открыли Императорскую Публичную библиотеку. В этот день родились писатель Али Акыш, режиссер Гумер Марданов, политик Марк Антоний, хоккеист, олимпийский чемпион Валерий Харламов. Умерли основатель "Ералаша" Борис Грачевский, декабрист Михаил Нарышкин, писатель Льюис Кэролл, основоположник космонавтики Сергей Королев, актер Алан Рикман. Подробнее о значимых событиях — в обзоре "Реального времени".

Фото: Реальное время Реальное время

Пошла нефть

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14 января 1918 года родился писатель, видный общественный и политический деятель Али Акыш. Он был депутатом татарстанского Милли Меджлиса и президентом Всемирной лиги татар. Является автором многих книг, им написаны более 60 статей на русском, татарском и турецком языках. Именем Али Акиша назван один из татарских лицеев в Набережных Челнах. В 1966 году переехал в Германию и начал работать на радиостанции в качестве журналиста и редактора. В 1990 году Али Акыш впервые посетил Казань и привез с собой купленный на собственные деньги компьютер, который он подарил одной из татарских общественных организаций республики.

14 января 2019 года скончался основатель Атнинского государственного драматического театра имени Габдуллы Тукая Гумер Марданов. Он умер в возрасте 88 лет, в конце 2018 года принимал участие в праздновании 100-летия театра. В прошлом году театр провел фестиваль его имени.

14 января 1962 года заработал международный нефтепровод "Дружба", начинавшийся в Альметьевском районе. При этом полностью система начала перекачивать ценные богатства к середине 1964 года, официальное открытие прошло 15 октября 1964 года.В прошлом году Рустам Минниханов на ежегодной коллегии Управления Росреестра призвал муниципалитеты ужесточить контроль за оборотом сельхозземель. Для главы республики всплыла проблема с затягиванием процесса по отведению земельных участков под строительство новой трассы в обход Нижнекамска и Набережных Челнов.

Носить короткое!

14 января 1700 года в Москве объявили именной указ Петра I "О ношении платья на манер Венгерского", в котором было приказано сменить длинную и неудобную старинную одежду на короткие костюмы. С того момента бояре, дворяне и торговые люди должны были носить западноевропейский костюм. Жены и дочери должны были вместо русских сарафанов и телогреек носить юбки и платья европейского образца. С 1701 по 1724 годы издали 17 различных указов, регламентирующих правила ношения костюма европейского образца, тип ткани, отделку форменного и праздничного платья. Новые порядки приживались с трудом. Переходу на европейское платье противились: указы приходилось повторять, вывешивать на городских воротах чучела с образцами, брать с ослушников пошлину, а мастерам грозить жестоким наказанием. После смерти Петра I мужской дворянский костюм изменился в соответствии с европейской модой. Так в русский быт окончательно вошли французский кафтан, камзол, штаны кюлоты и напудренные волосы.

14 января 1814 года в Петербурге открылась для общего посещения Императорская Публичная библиотека, на сегодняшний день известная как Российская национальная библиотека. В 1917 году Императорскую Публичную библиотеку переименовали в Российскую публичную библиотеку. В 1932 году ей присвоили имя Михаила Салтыкова-Щедрина, а с марта 1992 года по указу президента Российской Федерации она стала называться Российской национальной библиотекой. Является пятой в мире по объему фондов.

Нашли Лаокоона

14 января 1506 года в Риме итальянец Фелис де Фредис нашел мраморную копию с легендарной скульптурной группы "Лаокоон и его сыновья". В этом месте раньше находился дом Золотого Нерона. Авторами данного произведения стали три родосских скульптора — Агесандр, Полидор и Афинодор. Она была центром большого зала в термах, построенных императором Титом в Риме в середине I века. Античное произведение искусства по сей день находится в Ватиканском музее.