Ученые выявили связь между агрессией собак и полом их хозяев

Ученые выяснили, что на склонность собак к агрессии влияют не только генетические данные и характер, но и пол их хозяев. Животные, принадлежащие женщинам, оказались менее враждебными, сообщается в журнале Applied Animal Behaviour Science.

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Специалисты из бразильского Университета Сан-Паулу изучили поведение 665 собак разных пород и выяснили, что на степень их агрессии влияют порода, вес, пугливость и личность хозяина, в частности, его пол. По их подсчетам, у собак, владельцами которых являются женщины, на 73% ниже уровень враждебности по отношению к другим животным и незнакомым людям.