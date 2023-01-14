Гадания на старый Новый год: 10 самых простых способов

Старый Новый год – это не только подходящий повод устроить очередное праздничное застолье, но еще и прекрасная возможность заглянуть в будущее. По народному календарю канун зимнего торжества по старому стилю называют Васильевым вечером. Считается, что это самое удачное время для предсказаний и ворожбы, а все, что будет нагадано в ночь с 13 на 14 января, с большой вероятностью воплотится в жизнь в течение года.

Фото: Мир24 Мир24

Относиться к святочным ритуалам можно по-разному. Кто-то всерьез воспринимает любые знаки и предсказания, а кто-то просто получает удовольствие от самого процесса из-за особой мистической атмосферы. В любом случае, это интересный и затягивающий досуг, который поможет скоротать вечер как в одиночестве, так и в компании друзей. MIR24.TV составил список простых и быстрых гаданий.

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На воске

Один из самых популярных способов предсказать судьбу – погадать на воске. Это легкий, но в то же время очень зрелищный ритуал, пробуждающий фантазию. Для него понадобится восковая свеча и чаша с холодной водой. Нужно зажечь свечку, подождать, пока воск оплавится, а затем тонкой струйкой влить его в воду. Дальше – дело за воображением. Трактовать получившиеся фигурки можно по-разному, но у некоторых символов есть устоявшиеся с древних времен значения. Звезды, например, сулят удачу в работе и учебе, змея предрекает опасность, крест может принести неприятности, цветок – перемены к лучшему и встречу с любимым, полоски или линии знаменуют дорогу, а паук служит предвестником богатства.

На бумаге

Этот ритуал выполняется в полутемной комнате, а его результат так же зависит от фантазии и трактовки гадающих. Для его выполнения нужны бумага, свеча и тарелка. В целях безопасности лучше иметь под рукой емкость с водой. Приступая к гаданию, надо выключить свет и зажечь свечу. Далее лист бумаги комкается, кладется на дно перевернутой тарелки и поджигается. После того, как бумага сгорает, тарелку подносят к стене и медленно крутят по кругу.

Получившаяся тень подскажет, что ждет впереди. Часто фигуры из пепла складываются в развалины, что сулит много хлопот и трудных задач. Можно увидеть птицу – предвестника радости, кольцо или сердце – символы скорой любви и брака, собаку – знак обретения друзей и поддержки или нож – предзнаменование предательства.

На золотой цепочке

Для следующего способа понадобится всего лишь один атрибут – золотая цепочка. Нужно хорошенько растереть изделие в руках, пока оно не согреется. Далее переложить цепь в правую руку, встряхнуть и бросить на стол. По фигурам, которые из нее образовались, можно прочесть судьбу. Тут возможны лишь несколько вариантов: круг – сложная ситуация, из которой будет непросто выйти; прямая линия – к удаче; запутанный узел – к трудностям; бант или сердце – ожидание свадьбы и любовь соответственно, треугольник сулит успех, а фигура змеи символизирует предателей и завистников.

На воде с разными вкусами

Такое гадание подойдет тем, кто хочет узнать характер будущего избранника. Для ритуала понадобится четыре одинаковых непрозрачных стакана с водой. В первый нужно добавить ложку меда, во второй – сок лимона, в третий – щепотку соли, в четвертый – вино. Стаканы ставятся на поднос, накрываются салфеткой и переставляются в хаотичном порядке. После можно выбрать один из них и сделать глоток.

Если попался стакан с медом, значит у суженого будет прекрасный характер, кислый вкус предрекает скучную жизнь в браке, соленый – будет много слез, вино предсказывает пьющего партнера.

На крупе

Способ, при котором нужно четко формулировать конкретный запрос. Результатом гадания будет один из вариантов ответа – «да» или «нет». Для ритуала надо взять емкость с любой крупой (гречка, рис, горох, пшено, перловка) и протянуть над ней левую руку ладонью вниз. Далее нужно сосредоточиться и задать интересующий вопрос, после чего достать из миски горсть крупы и аккуратно высыпать ее на стол. При подсчете количества зерен узнается ответ: четное число – да, нечетное – нет.

На ноже

Говорят, данный способ предсказания придумали в цыганской культуре. Действительно, народ, для которого присущи шумные посиделки в кругу, а холодное оружие – неотъемлемый повседневный атрибут, вполне мог изобрести такой метод гадания.

Чтобы повторить его дома, понадобится ровная поверхность, нож, ручка и листочки. На бумажках нужно написать 15 разных вариантов событий: «успех», «деньги», «свадьба», «любовь», «путешествие», «слезы», «новости» и т.д. Далее листочки раскладывают по кругу, а в середину кладут нож и раскручивают его. Куда укажет лезвие после полной остановки, того и нужно ждать в ближайшем будущем.

На телефоне

Прекрасная альтернатива старому способу узнать имя будущего супруга. В классической версии гадающие выходят на улицу, останавливают первого встречного мужчину и спрашивают, как его зовут. От ответа прохожего зависит имя суженого. Современные технологии позволяют провести обряд, не выходя из дома. Достаточно набрать случайные цифры на телефоне, сделать звонок и спросить имя у того, кто ответит.

На телевизоре

Еще один технологичный метод, имеющий традиционный аналог. Можно гадать по старинке: брать любую книгу, мысленно формулировать вопрос и загадывать произвольный номер страницы и строчку. Прочитанное – считается ответным посланием.

Примерно то же самое можно проделать и с телевизором. Только вместо перелистывания страниц достаточно включить произвольный канал. Первая услышанная фраза будет ответом на заданный вопрос.

На нитках

Такое гадание подойдет для компании незамужних девушек. Нужно взять отрезки ниток одинаковой длины и раздать каждой присутствующей. Концы ниток одновременно поджигаются. Считается, что та, у кого ниточка сгорит быстрее всех, скоро выйдет замуж. А если в процессе гадания огонек погас или сгорело меньше половины нити, то есть риск прослыть закоренелой холостячкой.

На животных

Как ни странно, гадать можно даже на четвероногих друзьях. По собачьему лаю, например, определяют, какой достанется жених в будущем. Если питомец издает хриплый лай – супруг будет значительно старше невесты, а звонкий «ответ» сулит молодого суженого.