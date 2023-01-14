Почему кошек так смешно рисовали в Средние века

Вы когда-нибудь пробовали нарисовать кошку? Скорее всего, в такие моменты вы представляете не столько самого питомца, сколько те рисунки котов, которые видели ранее, и пытаетесь по памяти их восстановить. Также, подозреваем, что к вашему рисунку — если вы, конечно, не профессиональный художник — никто не предъявляет строгих требований. И всё равно процесс оказывается не таким уж простым. Но поверьте: средневековым художникам было ещё сложнее.

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Ренессанс — в будущем

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Первое и, пожалуй, главное испытание, с которым сталкивались художники того времени, — это отсутствие навыков и информации об академическом рисунке и классическом подходе к изобразительному искусству вообще. Эпоху Возрождения, которая подарила миру систематизацию правил по созданию линейной перспективы на картине, только предстояло пережить. А писать картины с котиками хотелось уже в Средние века: вот и получались они плосковатыми и немного «кривыми». Впрочем, это не самый большой их недостаток.

Церковь — заказчик

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Многие картины в то время создавались не для эстетического удовольствия и даже не «на память» о питомце. Изображения (и кошек в том числе) служили переводом религиозных писаний для тех, кто не умел читать. Вот и получается, что стараться ради неграмотной аудитории художники не сильно стремились. А тут ещё и Папа Римский в 13 веке заявил, что чёрные коты ни много ни мало служат самому Сатане — это, конечно, добавило «чертовщинки» в картины.

Но причем тут человеческие лица?

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Удивительный средневековый тренд «изображать котов с человеческими лицами» буквально не поддаётся логике и объяснению. Есть мнение, что это было инициативой самих художников: следуя творческому порыву, они рисовали котам брови и наделяли их мимикой как у двуногих. По этой же причине на некоторых картинах коты представали в роли уборщиков или музыкантов.