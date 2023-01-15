Правила выживания: что делать, если провалился под лед

Зимние забавы порой бывают очень опасны, если связаны с замёрзшими водоёмами. Лёд окажется недостаточно прочным и проломится, и веселье обернётся катастрофой. Так что прежде чем выйти на замёрзший водоём, надо вызубрить как таблицу умножения план спасения себя и не только. «Секрет фирмы» узнал у спасателей и врачей, что делать, если провалился под лёд сам или увидел тонущего в полынье человека.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Что делать, если провалился сам

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В первую очередь нужно сбросить с себя рюкзак или сумку, тяжелую обувь и верхнюю одежду, если она уже пропиталась водой.

«Иначе дополнительный вес будет тянуть ко дну и мешать спасению», — поясняют в управлении МЧС по Республике Карелия.

После этого надо начать громко звать на помощь и одновременно пытаться выбраться, совершая минимум движений. Екатерина Лякина, главный эксперт отдела безопасности людей на водных объектах приморского МЧС, советует для этого широко раскинуть руки, чтобы зацепиться за край льда и не уйти под воду с головой. Полное погружение очень опасно — тело начнёт стремительно терять ценное тепло.

«Обопритесь расставленными локтями об лёд, примите горизонтальное положение на воде, по-лягушачьи двигайте ногами и попытайтесь закинуть ногу на кромку», — говорит она.

В управлении МЧС по Республике Карелия рекомендуют попробовать и такой способ: закинуть на лёд правую руку до плеча, перенести на неё вес и попытаться закинуть туда же правую ногу. То есть выбираться боком, с усилием, как если бы вы перепрыгивали через что-то.

«В воде нельзя судорожно барахтаться и быстро дышать. Организм потратит слишком много энергии, и к телу будут постоянно подступать новые холодные слои воды, оно быстро окоченеет. При температуре воды ниже –2°С человек проживёт 5–8 минут, и хаотичные движения этот срок сократят», — рассказывает Екатерина Лякина.

Как только удалось выбраться, откатывайтесь подальше в ту сторону, откуда пришли.

«Подниматься на ноги нельзя, и даже вставать на четвереньки не стоит. И уж тем более нельзя бежать. Нужно или ползти, или перекатываться: так меньше рисков, что лёд ещё где-то треснет», — поясняет Алексей Зыбцев, замруководителя управления МЧС по Ленинградской области.

После этого нужно срочно избавиться от оставшейся мокрой одежды и выжать её. Управление МЧС по Республике Карелия советует это делать сверху вниз: сначала снять, отжать и надеть обратно шапку. А если её нет, сделать это с шарфом и закрыть им голову, потому что на голову приходится 50% теплопотерь. Потом то же сделать с курткой и свитером, затем с брюками и нижним бельём. Дальше бегите в безветренное, тёплое место. По возможности переоденьтесь в сухое, выпейте горячей воды.

«Главное — двигайтесь после спасения. Приседайте, быстро идите, делайте махи руками, чтобы улучшить кровоток и согреться», — отмечают в карельском управлении МЧС.

Как помочь другому человеку

«Если вы услышали крик или увидели, как человек проваливается под лёд, привлеките внимание других людей громким криком, достаньте телефон и вызовите службу спасения по единому номеру 112», — инструктирует Алексей Зыбцев.

Можно также позвонить даже в полицию или в скорую: все экстренные службы связаны, поэтому на обращение «не по адресу» всё равно отреагируют. Дальше надо найти любой длинный предмет для спасения. В идеале — палка: ветвь дерева, лыжная палка и так далее. Если ничего нет, используйте шарф, ремень, свитер, брюки. Завяжите на концах крупные узлы — это поможет удержать предмет в руках и вам, и пострадавшему. Можно сделать широкую петлю на втором конце, чтобы пострадавший закрепил её у себя в подмышках — будет проще его тянуть.

«Подбирайтесь к тонущему человеку по-пластунски на животе, остановитесь за 3–5 метров до полыньи и киньте конец палки, ремня или другого спасательного предмета», — говорит Екатерина Лякина.

Если вы не один заметили пострадавшего, ползите к нему цепочкой друг за другом и держитесь за лодыжку впереди «идущего». Тогда если даже первый спасатель тоже начнёт тонуть — другие его быстро вытянут. Медленно вытягивайте пострадавшего из воды, без резких движений. По необходимости отползайте назад, если кромка льда обламывается. Если пострадавший не дышит, а экстренные службы еще в пути, оттащите человека от полыньи, уложите животом к себе на колени и несколько раз надавите на спину в зоне грудного отдела, чтобы вытекла вода. Потом переверните на спину и сделайте искусственное дыхание. После успешных реанимационных мероприятий и без них, если человек изначально был в сознании, доставьте пострадавшего в тёплое место.

«Потом разденьте его, дайте тёплой воды — не алкоголя, снимите с него всю одежду, разотрите тело руками или сухой тканью. По возможности заверните во что-то тёплое. Если ничего нет, хотя бы наденьте полиэтиленовые пакеты на ноги, чтобы тепло не уходило», — делится основами первой помощи врач-терапевт Наталья Смоликова.

Алексей Зыбцев добавляет: «Эффективны для согрева тёплые камни, завёрнутые в ткань, бутылки с горячей водой. Прикладывайте их по бокам грудной клетки, к голове, к паху, в подмышки».

Одновременно с этим стоит массировать кисти рук и стопы пострадавшего. Заставлять его двигаться нельзя, если он дрожит, сонный, заторможенный.

Правила безопасности: как не провалиться под лёд

«Безопасный для человека лёд — прозрачный, толщиной от 7 см. Рыхлый и молочный ненадёжен. А чем он темнее, тем тоньше», — рассказывает Екатерина Лякина и советует следить за цветом льда при движении по водоёму.

А Алексей Зыбцев рекомендует избегать участков, где есть родники, кусты, впадают ручьи, тёплые сточные воды промпредприятий. В этих местах лёд обычно тонкий.

«Для перехода безопасен лёд зеленоватого оттенка», — говорит эксперт.