6 самых интересных историй празднования Нового года

Новый год - праздник детства, дарящий атмосферу волшебства и ожидание чуда. Встречая его, ты веришь, что все заветные мечты сбудутся - в этом должны помочь письмо Деду Морозу, превратившаяся в пепел бумажка с написанным желанием или сила мысли под бой курантов. К празднованию, обычно, готовятся заранее - покупают продукты на праздничный стол, подарки своим близким, наряжают ёлку, украшают дом - всё без лишней суеты, ведь как Новый год встретишь - так его и проведёшь. В материале издания ZAB.RU собраны самые необычные истории встречи Нового года - от празднования в другом городе до пожара в квартире.

Фото: Zab.ru Zab.ru

Подарок, изменивший жизнь

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Пусть я никогда не любил все эти празднования, застолья, атмосферу праздника мне дарила жена. Зарабатывал я тогда мало – от подработки, к подработке, еле-еле собрали денег на скромный стол. Я – кузовщик, тогда меня вызвали машину выправить – новый джип, владелец – богатый мужик. Я свою работу закончил, а он мне говорит: «ты сделал всё неправильно, мне не нравится и платить я тебе не собираюсь». Ситуация явно не из приятных. Заработанные деньги я хотел потратить на подарок своей супруге, а в карманах пусто. Иду вдоль дороги домой, уже вечер, останавливается машина, а там взрослый кавказец…

«Ты чего грустный такой идёшь, мужик? Новый год – веселиться нужно, где настроение хорошее потерял, а?», - говорит он мне.

Не знаю почему, решил я ему всё рассказать – просто хотелось выговориться. Он постоял, помолчал, открыл машину и достал красивый кувшин, а в нём вино – сказал, что этот подарок принесёт счастье и достаток в наш дом, но на условии, если я ему дам что-то взамен, а у меня с собой только армейский значок был, его и подарил.

Спустя время действительно жизнь начала меняться – я нашёл работу, карьерный рост, мы с женой переехали в другую квартиру, у нас родился сын. Скептики скажут – самовнушение, а я поверил в новогоднее чудо.

Конфеты, вино, судьба

Съехал из своего села в город, поступил в университет. Зима. Застрял надолго с сессией, во времени потерялся. Как всё сдал – сутки спал, столько же в себя приходил. Очнулся - смотрю, 31 декабря. Должен был к родне ехать, по расписанию на последний автобус я успевал. Быстро собрался – первое, что под руку попалось, нацепил на себя, прибежал на остановку, но всё-таки опоздал.

Настроение на нуле – по плану я должен был прийти домой и дальше спать, но во дворе встретил компанию студентов, четверо парней и две девчонки – весёлые уже, приехали, как выяснилось позже, вообще из разных городов – так же далеко от дома и родных. Мы познакомились, они меня позвали отмечать с собой – гулять по улице, пить вино и петь песни. У них, кстати, с собой было всего две бутылки игристого и пакет ирисок.

Всё прошло весело и интересно – с этой компанией мы общаемся по сей день, а одна из девушек стала моей женой.

Дед Мороз устал

Я – бывший актёр театра. Отыграв новогодние концерты, настало время для другой работы. С утра 31 декабря я переоделся в костюм Деда Мороза и пошёл поздравлять детей. Знакомые и коллеги начали делиться номером главного персонажа праздника ещё за месяц, если не за два, с друзьями и родственниками, таким образом – мой день был расписан по минутам. К вечеру, когда уже праздничные столы только и ждут своего часа, у глав многих семейств терпения уже нет – в ход идёт спиртное.

Вот и день пролетел, прихожу в последнюю квартиру, где должен поздравить ребёнка, послушать стишок и вручить подарок, уже выпивший, отмечу, и встречаю там своего бывшего однокурсника. Он оказывается дядей того мальчика, которого пришёл поздравлять Дед Мороз. Свою работу я закончил, но из квартиры не ушёл – меня оттуда выносили. Уже обуваясь мой старый друг остановил меня и потащил на кухню пить настойку… Помню «за встречу», «за дружбу», как лежу на полу и ребёнка над собой: «Дед Мороз устал».

Проснулся я в своей квартире за пять минут до курантов. Брат моего друга отвёз меня по адресу, который я еле выговорил.

Новый год за километрами от дома

Перед Новым годом решила приехать к родственникам в другой город. Обратно ехать собирались вместе – только они на поезде, а я на самолёте. Короче, улетел он без меня, а родственники в это время уже пили чай в купе. Это к тому, что осталась в незнакомом городе я одна – никого и ничего тут не знаю, в голове один вопрос «что мне делать?». Билет я купила на самую ближайшую дату - 3 января, оставаться здесь одной мне не хочется, но и перспектива несколько дней трястись по морозу в маршрутке домой меня не совсем впечатлила.

На моей карте осталось около семи тысяч рублей. Было приятно решение снимать комнату на несколько дней. Уже 31 декабря... Весь день я со слезами на глазах смотрела новогодние фильмы, злая на саму себя и расстроенная, что нахожусь не дома. Вытерла слёзы, пошла в магазин, купила продукты и начала готовиться к празднику. Вечер должен был пройти спокойно, как и все, в общем-то, дни здесь, но около 11 вечера в квартиру вваливается хозяйка с каким-то парнем - как выяснилось позже, он попал в такую же ситуацию, как и я - не успел на поезд и решил снять комнату. Так мы и познакомились с моим нынешним мужем - Новый год творит чудеса.

Пожар в квартире

В нашей семье за каждый праздник ответственная я. Очень мне нравится вся эта праздничная возня, Новый год не стал исключением. Муж поехал с детьми к родителям, а я в это время занималась столом, торопилась. У нас газовая плита, отвлеклась и не услышала, как у меня закипели сразу три кастрюли. Возвращаюсь - всё бурлит, кипит, льётся и... горит занавеска. Я в панике, загорается фартук, который я в один момент буквально скидываю в раковину и тушу. На этом моменте беру себя в руки, всё потушила и убрала, закончила с готовкой, проветрила. Спасибо, что обошлось без потерь, но с того момента я пользуюсь только электрической плитой.

Песни под окном