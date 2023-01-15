«При Ельцине мракобесие достигло небывалых размеров»

В конце 2022 года умер Михаил Моисеев — бывший начальник Генштаба ВС СССР, который на закате Советского Союза инициировал создание особо секретного подразделения, которое занималось исследованиями необычных возможностей человека и особых видов вооружений. Появление войсковой части номер 10003 стало советским ответом на американский проект «Звездные врата»: стороны готовили военных экстрасенсов и изучали паранормальные явления, чтобы использовать их в боевых действиях. На американский и советский (а позже — российский) проекты выделялись огромные деньги. Командование в/ч 10003 утверждало, что секретное подразделение помогало раскрывать преступления, искать минные поля и опорные пункты противника во время войны в Чечне, помогало Югославии при бомбардировках НАТО. Но Комиссия по борьбе с лженаукой РАН подозревала военных экстрасенсов в банальном освоении бюджетных средств. Тем не менее «паранормальная» часть просуществовала до 2003 года, пережив американского конкурента на восемь лет. История «боевых экстрасенсов» СССР — в материале «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

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В 1990 году неизвестные злоумышленники совершили нападение на оружейный склад в военном городке под Тбилиси. Для расследования преступления в Грузинскую ССР, где уже было не очень спокойно, прилетели сотрудники так называемой войсковой части номер 10003 — функционировавшего при Генштабе ВС СССР секретного отдела, который занимался исследованиями необычных возможностей человека и особых видов вооружений. Москвичи приказали охранявшим склад солдатам выстроиться на плацу и оперативно раскрыли дело.

«Сразу экстрасенсорно наш офицер вычислил среди них соучастников бандитов, — утверждал в интервью "Комсомольской правде" командующий в/ч 10003 Алексей Савин. — Прямо по списку назвал: этот, этот и этот. Солдатам было бессмысленно отпираться. А дальше — дело техники».

Взглянув на карту, офицер-экстрасенс быстро определил места, куда спрятали похищенное оружие. С чувством выполненного долга специалисты по паранормальным явлениям вернулись домой.

«Тысяча и три ночи»

В конце 1980-х годов несколько экстрасенсов предложили сотрудничество министру обороны СССР Дмитрию Язову. Они утверждали, что могут искать пропавшие корабли и вражеские подлодки, устанавливать местонахождение людей, диагностировать и лечить раненых военных. В Минобороны заинтересовались предложением и решили проанализировать возможности экстрасенсов.

Как утверждал генерал Алексей Савин, на 80 процентов их заявления не подтвердились, но на 20 — оказались правдой. В итоге начальник Генштаба Михаил Моисеев распорядился создать подразделение по развитию неординарных способностей человека. Маршал Язов утвердил идею. В штат вошли около 20 человек. По свидетельству Моисеева, прежде всего это были люди, якобы обладавшие экстрасенсорными способностями.

Примерно в это же время в Минобороны узнали об американском секретном проекте «Звездные врата», запущенном еще в 1978-м. По словам Моисеева, разведка сообщала, что американцы в условиях строжайшей секретности изучают все, имеющее отношение к экстрасенсорным возможностям человека.

«Это нас насторожило, — признавал генерал армии в наше время. — Когда мы глубоко изучили этот вопрос и выяснили, что такие люди есть, родился этот отдел».

Так началось соперничество СССР и США за господство над подсознанием

По версии Савина, доверенное ему направление назвали «программой развития скрытых сверхвозможностей и способностей человека» и поставили задачу наделить обучаемых необыкновенными возможностями ума, когда человек способен запоминать большой объем информации, мысленно оперировать большими числами и информационными потоками, раскрывать «незаурядный творческий потенциал» и экстрасенсорные способности. Также предполагалось наделить человека высочайшей работоспособностью и уникальными возможностями тела, позволяющими выдерживать экстремальные условия и механические воздействия без ущерба для здоровья. Одновременно сотрудники войсковой части 10003 искали возможности для создания новых видов вооружения.

Неформальным научным куратором проекта стала нейрофизиолог Наталья Бехтерева, внучка знаменитого психиатра Владимира Бехтерева. Она выступала за научное изучение феноменов предсказательницы Ванги и экстрасенса Анатолия Кашпировского, подвергалась критике за лояльное отношение к мистике. Как уточнял Савин, Бехтерева вдохновляла сотрудников секретного отдела в первые месяцы, когда работать им приходилось без финансирования — «на голом энтузиазме».

К участию в проекте привлекали и других интересных людей — например, лидера криптолингвистического учения «ВсеЯСветная Грамота» Анания Шубина-Абрамова. Он утверждал, что его деятельность в в/ч 10003 давала возможность разведке «стоять за спиной чуть ли не у каждого ученого».

В подразделении был установлен особо высокий уровень секретности: все сведения о разработках докладывались только начальнику Генштаба Моисееву, патронировавшему проект. Он приказал подчинить в/ч 10003 ряд военных представительств и одно из управлений научного института ВВС. Язов же, по уверению Савина, просил оградить его от этой информации, опасаясь политических интриг.

Командующие родов войск и начальники их штабов знали о работе в/ч 10003 только в общих чертах. А в прессу первые слухи о существовании такого подразделения и вовсе просочились лишь в 1990-х.

«В 1989 году я начал систематически изучать неординарные способности человека и искать механизмы, познав которые, из обычного человека можно было бы сделать гения, развивая его интеллектуальные, физические и психические ресурсы, — отмечал Савин. — Я рассуждал так: "Если есть весь спектр феноменов неординарных способностей, значит, есть и механизмы их последовательного формирования". История полна примеров, когда полководцы выигрывали войны с гораздо меньшими, чем у противника, силами. Значит, создав команду гроссмейстеров, можно выиграть любую кампанию: такие люди, с незаурядными мозгами, при любых, даже неблагоприятных условиях переиграют всех».

Командование возлагало на в/ч 10003 серьезные задачи: анализировать программы пси-войн в странах НАТО, разрабатывать методы энергоинформационного воздействия на противника. Офицеров обучали оценивать намерения неприятеля, прогнозировать развитие боевых операций, выявлять факты агентурной деятельности врага.

Инициаторы проекта уверяли, что их детище серьезно отличалось от американских «Звездных врат»

Если американцы вели поиск «элексира гениальности», который открыл бы дополнительные ресурсы человеческого интеллекта, то военнослужащие в/ч 10003 искали частоты, на которые надо безболезненно настроить мозг будущего оператора. Скорее всего, советская программа не предполагала экспериментов с психотропными веществами, а также меньше американцев концентрировалась на «дальновидении». По воспоминаниям участников проекта «Звездных врат», советская экстрасенсорная разведка делала ставку на измерения и показатели различных приборов.

Проект «Звездные врата» закрыли и рассекретили в 1995 году, когда в ЦРУ выяснили, что на самом деле он не использовался ни в одной разведывательной операции.

«Вытащить страну из дерьма»

Участники советского проекта проводили различные опыты. Например, в июне 1990 года они с помощью КГБ ввели 30 добровольцев в глубокий транс и попросили рассказать о прошлых жизнях — и люди якобы начали описывать, кем тогда были, где жили и что делали. Более десяти человек, как утверждалось, указали верные сведения, точно совпавшие с архивными данными. Эксперимент контролировался учеными, врачами и силовиками, что, по мнению генерала Савина, практически исключало возможность подлога.

В июне 1991 года специалисты в/ч 10003 отправились в пустыню Кызылкум, где по заверению уфолога Марка Мильхикера должны были приземлиться инопланетяне. Если верить Савину, налаживать контакт с представителями внеземных цивилизаций их отправил генсек Михаил Горбачев.

Материальное обеспечение в/ч 10003 взял на себя тогдашний министр финансов, позднее премьер СССР Валентин Павлов. Придуманная им система финансирования вписывалась в особую строку бюджета и должна была работать даже в случае политических перемен.

Годовой бюджет в/ч 10003 составил четыре миллиона долларов и оставался на том же уровне до начала 2000-х. Деньги выделялись на исследования и организационные работы, тогда как зарплату сотрудникам платил Генштаб.

4 000 000 $ годовой бюджет в/ч 10003

Если верить Савину, вместе с Павловым они решили создать новую элиту страны — суперсоветников для правительства, ЦК КПСС и Минобороны. Талантливых людей, способных, по выражению министра, «вытащить страну из дерьма», искали по всему СССР в вузах, промышленности и армии.

«Но наша затея вместе с крушением Советского Союза и арестом Павлова так и осталась на бумаге, — констатировал Савин. — Вышел из тюрьмы Павлов психологически надорванным, резко сократил свой круг общения и практически исчез из вида».

В 1993 году военнослужащие в/ч 10003 помогали МВД раскрывать преступления, затем применяли свои методики во время боевых действий в Чечне, где, по утверждению их начальства, составляли схемы минных полей, выявляли секретные командные пункты боевиков, пути подвоза боеприпасов и направления террористических атак.

В 1997-м в/ч 10003 преобразовали в специальное управление. Его деятельность распространялась и на заграницу. Во время бомбардировок Югославии в 1999 году сотрудники в/ч 10003 якобы предоставляли сербам информацию о том, по каким точкам и когда именно будут нанесены авиаудары. Утверждалось, что некоторые ракеты по наводке российских военных экстрасенсов даже удалось сбить на подлете к целям.

«При Ельцине мракобесие достигло небывалых размеров»

Деятельность в/ч 10003 подвергалась критике членов Комиссии по борьбе с лженаукой при Президиуме РАН. Так, ее председатель, специалист в области лазерной физики, атомной спектроскопии и квантовой магнитометрии Евгений Александров обвинял подразделение «тысячи и трех ночей» в освоении бюджетных средств.

По словам Александрова, 1990-е стали эпохой расцвета разного рода шарлатанов, сумевших присосаться к госбюджету: так, члены Службы безопасности (СБП) Бориса Ельцина привели в Кремль оккультиста, который «экстрасенсорно диагностировал» правительственные самолеты и «отводил силой мысли астероиды от Земли». Да и сам первый президент России охотно привечал экстрасенсов и астрологов, которые составляли ему политические прогнозы.

«Именно при Ельцине мракобесие в коридорах власти достигло таких небывалых размеров, что [первый председатель Комиссии по борьбе с лженаукой] академик [Эдуард] Кругляков окрестил это новой распутинщиной, — резюмировал Александров. — И эта свора очень легко разводила главу страны на деньги. Так, правительство России выделило 120 миллионов рублей на программу получения энергии из камня».

Впрочем, с наступлением нового века отношение Минобороны к проекту еще советских времен по каким-то причинам изменилось. В конце 2003-го в/ч 10003 было решено ликвидировать. При этом генерал армии Моисеев заявил несколько лет назад, что на самом деле это произошло чуть позже — в 2004-м.