Ленивцы оказались левшами

Как ни странно, несмотря на то, что ленивцы используют все четыре конечности, чтобы цепляться за ветки, их левая сторона кажется более сильной, чем правая. Учёные обнаружили это во время первых попыток точно измерить силу животного.

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Исследователи сконструировали специальную опору, чтобы измерить мощную хватку у пяти бурогорлых ленивцев (Bradypus variegatus). Они обнаружили, что по отношению к массе тела животные со средним весом 3,8 кг имеют примерно вдвое большую силу мышц , чем люди и другие приматы.