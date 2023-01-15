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53 минуты назад

Ленивцы оказались левшами

Ferra.ru

Как ни странно, несмотря на то, что ленивцы используют все четыре конечности, чтобы цепляться за ветки, их левая сторона кажется более сильной, чем правая. Учёные обнаружили это во время первых попыток точно измерить силу животного.

Ленивцы оказались левшами
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследователи сконструировали специальную опору, чтобы измерить мощную хватку у пяти бурогорлых ленивцев (Bradypus variegatus). Они обнаружили, что по отношению к массе тела животные со средним весом 3,8 кг имеют примерно вдвое большую силу мышц , чем люди и другие приматы.

Ленивцы могли легко удерживать более 100% своего веса всего одной конечностью. Но разница в силе их левого и правого хвата, особенно в передних лапах, составляла до 16%. У таких приматов, как люди, правая сторона обычно сильнее.

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