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2 часа назад

Россияне назвали любимые конфеты эпохи СССР

Мослента

Любимые конфеты эпохи СССР назвали россияне в Telegram-канале «Старая Москва». На воспоминания пользователей сети натолкнуло старое фото производства конфет «Осенний вальс» на кондитерской фабрике «Рот Фронт».

Россияне назвали любимые конфеты эпохи СССР
Фото: МослентаМослента

Многие комментаторы признались, что по сей день любят популярное лакомство из темного пралине с арахисом.

«Вкусные конфетки, всегда нравились», «В детстве их обожала! Этот цельный орешек был в 80-х годах для меня как мегашок», «Вкуснота и сейчас нереальная. Я покупаю», — написали фолловеры.

Пользователи сети также поделились воспоминаниями о фабрике «Рот Фронт». «Году в 1987 приходилось несколько раз там работать по комсомольской линии на субботнике. Было интересно», — рассказал один из комментаторов. Кто-то отметил, что фабрика открыта и по сей день, и в ее окрестностях стоит «изумительный запах» шоколада.

Истории,Рот Фронт,
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