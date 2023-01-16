Россияне назвали любимые конфеты эпохи СССР

«Вкусные конфетки, всегда нравились», «В детстве их обожала! Этот цельный орешек был в 80-х годах для меня как мегашок», «Вкуснота и сейчас нереальная. Я покупаю», — написали фолловеры.

Пользователи сети также поделились воспоминаниями о фабрике «Рот Фронт». «Году в 1987 приходилось несколько раз там работать по комсомольской линии на субботнике. Было интересно», — рассказал один из комментаторов. Кто-то отметил, что фабрика открыта и по сей день, и в ее окрестностях стоит «изумительный запах» шоколада.