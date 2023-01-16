Девушка отказалась приходить на свадьбу брата из-за требования

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как отказалась приходить на свадьбу родного брата из-за требования бесплатно печь торт на его свадьбу. Она рассказала, что брат отказался платить за ее работу.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Я люблю печь. Это моя большая страсть и хобби. Я делаю торты для семьи и друзей на дни рождения и праздники, но никогда не беру за них плату, в качестве благодарности мне дарят деньги или подарочную карту в мои любимые рестораны», — написала автор поста.

По ее словам, недавно брат попросил испечь ему свадебный торт на 75 персон. «Они с невестой хотели трехслойный торт со вкусом клубники», — отметила девушка.

Героиня истории согласилась на предложение брата, однако попросила оплату за торт в размере 400 долларов (около 27 тысяч рублей), так как этот заказ был очень дорогостоящим и трудозатратным. «Я сделала эскизы, испекла торт на пробу, и они его одобрили», — написала она. За неделю до свадьбы рассказчица связалась с братом для оплаты заказа, чтобы купить необходимые ингредиенты.

«Брат сказал мне, что заплатит на следующий день, но и тогда этого не произошло», — вспомнила автор.

По словам девушки, она предлагала приехать за деньгами домой к брату, однако он отказывался, ссылаясь на свой график.

«За день до свадьбы я снова связалась с братом и его невестой, но они назвали меня эгоистичной и подлой за то, что взимаю с них плату, но не ожидаю денег за свои торты от других членов семьи», — пожаловалась рассказчица.

По ее словам, ее брат потребовал, чтобы она приготовила торт бесплатно, но она отказалась. «Я решила не идти на свадьбу из-за проявленного неуважения», — заключила она.