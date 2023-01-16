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39 минут назад

Женщина раскрыла измену мужа благодаря отправленной им фотографии

Lenta.ru

Пользовательница TikTok уличила мужа в неверности благодаря отправленной им фотографии. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина раскрыла измену мужа благодаря фотографии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Женщина рассказала, что ее супруг отправился в казино и решил провести ночь в отеле неподалеку. Вечером он сфотографировался в ванной комнате своего номера и отправил несколько снимков жене. Однако женщина заметила странные детали и быстро раскрыла измену мужа.

Она опубликовала фотографии в социальной сети, чтобы узнать, смогут ли другие пользователи найти необычную деталь, которая вызвала у нее подозрение. Позже она объяснила, что увидела несколько выпрямителей волос, которые не предоставляются отелями, и поняла, что в номере с супругом находилась другая женщина.

Некоторые пользователи также заметили, что на мужчине нет обручального кольца. «Мужики реально не думают», — написал один человек в комментариях.

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