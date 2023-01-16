Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
-1° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
1 час назад

Невеста пригласила экс-парней на свадьбу и посадила их вместе

Газета.Ru

В Китае невеста пригласила бывших возлюбленных на свадебный банкет и посадила их за один стол, пишет Asia One. Сами гости чувствовали себя неловко, зато пользователи соцсетей посмеялись от души.

Невеста пригласила экс-парней на свадьбу и посадила их вместе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как пишут местные СМИ, женщина позвала на свою свадьбу пятерых экс-бойфрендов. Она выделила для них отдельный стол, на котором стояла табличка «стол бывших парней». После того, как кадры с места событий были опубликованы в соцсетях, комментаторы признались, что поступок невесты их рассмешил.

«Кажется, у всех ее бывших парней одинаковая внешность», — отметил один из пользователей.

Однако некоторые участники обсуждения сошлись на мнении, что это было «неуместно» и «неуважительно» по отношению к жениху китаянки и бывшим, которых она пригласила на свадьбу.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители