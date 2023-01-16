Невеста пригласила экс-парней на свадьбу и посадила их вместе

В Китае невеста пригласила бывших возлюбленных на свадебный банкет и посадила их за один стол, пишет Asia One. Сами гости чувствовали себя неловко, зато пользователи соцсетей посмеялись от души.

Как пишут местные СМИ, женщина позвала на свою свадьбу пятерых экс-бойфрендов. Она выделила для них отдельный стол, на котором стояла табличка «стол бывших парней». После того, как кадры с места событий были опубликованы в соцсетях, комментаторы признались, что поступок невесты их рассмешил.

«Кажется, у всех ее бывших парней одинаковая внешность», — отметил один из пользователей.