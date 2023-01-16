Зачем Николай II во время визита в Японию сделал себе татуировку якудза

На некоторых фотографиях Николая II, запечатлевших последнего российского монарха, занимающегося спортом, с засученными рукавами, на правой руке от запястья до локтя можно увидеть какое-то пятно. При ближайшем рассмотрении оно оказывается татуировкой с изображением дракона.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Путешествие цесаревича на Восток

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В 1890 году наследник российского императорского престола 22-летний цесаревич Николай Александрович отправился в длительное турне по странам Востока. Оно проходило на русском военном крейсере «Память Азова». Девятимесячное путешествие включало длительное посещение Египта, Индии, Цейлона, Японии, остановки в Сиаме, Индонезии, Тонкине, Гонконге, встречи с колониальными и туземными властями, посещение достопримечательностей, торжественные мероприятия и т. д. Завершалась поездка на Дальнем Востоке России.

С цесаревичем в турне отправились сын великого учёного Дмитрия Ивановича Менделеева Владимир Менделеев, сделавший фотохронику событий, и знаток Востока и буддизма князь Эспер Эсперович Ухтомский. Последний имел довольно значительное влияние на Николая II вплоть до поражения в русско-японской войне. Ухтомский был из тех, кого мы сейчас называем «геополитиками». Он развивал концепцию экспансии России на Дальний Восток: в Китай, Корею и т. д. Ухтомского можно в полной мере считать «крестным отцом» роковой для Российской империи войны с Японией. Не исключено, что его влияние на будущего российского императора проявлялось не только в вопросах «геополитики».

Татуировка

В дневнике молодого цесаревича под 16 апреля (старого стиля) 1891 года имеется такая запись:

«После обеда решился сделать себе татуировку на правой руке – дракона; это заняло ровно семь часов времени с 9 ч вечера до 4 ночи! Довольно раз пройти чрез это удовольствие, чтобы отбить в себе охоту начинать снова. Дракон вышел на славу, и рука совсем не болела!»

Из этой короткой записи можно сделать вывод, что Николай II больше не делал себе татуировок; в то же время тату ему делал мастер своего дела, раз рука после такой операции у него совсем не болела.

Однако зачем будущий российский император захотел украсить себя экзотической татуировкой? Что это: мальчишеская выходка совсем ещё молодого наследника престола или нечто иное?

Николай заставил японцев нарушить закон

Почему-то японские татуировки связываются с организованными преступными группами, которые в Японии носят название якудза. Дракон – один из наиболее часто повторяемых сюжетов тату у членов якудзы, хотя встречаются цветы, морские и горные пейзажи, а также эмблемы преступных групп. Но это не означает, что носящий такую татуировку – обязательно член якудзы. В старину нанесение татуировки у японца символизировало приобретение им совершеннолетия и самостоятельности, выход из-под родительской власти.

Интересно и такое обстоятельство. В те времена, когда цесаревич Николай Александрович посетил Японию, японское правительство усиленно боролось с «пережитками средневековья». Одним из таких пережитков считалось как раз нанесение тату. В 1872 году микадо издаёт указ о запрете тату. Этот указ действовал до 1948 года, когда был отменён по настоянию американцев (!) – видать, оккупировавшие Японию американские солдаты и офицеры массово хотели приобрести такой атрибут, как аутентичное японское тату, и устроили так, что этот старинный промысел снова стал легальным.

Можно себе представить, в какой ступор вогнал цесаревич членов официальной встречающей японской делегации в Нагасаки, когда на первом же приёме потребовал, чтобы ему на крейсер доставили мастера тату, о которых он, видите ли, «прочитал в путеводителе»! Японцы просто, как у них говорится, чуть не потеряли лицо. Высокий гость требовал от них нарушения закона своей страны. Но, чтобы совсем не потерять лицо, японцы не сочли возможным отказать цесаревичу Николаю, и в один из ближайших дней на борт русского крейсера был доставлен мастер-татуировщик, сделавший русскому царевичу искомое тату.

Видимо, японцы посчитали, что раз процедура будет происходить на борту русского военного корабля, то это уже как бы за пределами Японии и вне действия японских законов.

Быть похожим на английских принцев

Но почему всё-таки тату и почему дракон? Скорее всего, Николай II, будучи англоманом (он всю жизнь охотнее и лучше изъяснялся на английском языке, чем на русском), последовал моде, возникшей в то время среди британской августейшей фамилии. В 1881 году два английских принца – Альберт и Георг – побывав в Японии, таким же образом сделали себе японские татуировки: один – танцующих журавлей, другой – жёлтого дракона.

С принцем Георгом, который в 1910 году взошёл на британский престол под именем Георга V, своим кузеном, Николая II всю жизнь связывали тесные дружеские отношения. Наблюдатели того времени отмечали, что оба монарха и внешне были весьма похожи друг на друга. Таким образом, желание цесаревича Николая нанести себе японское тату, вероятно, было продиктовано чисто юношеским стремлением «быть не хуже англичан».

По всей видимости, и выбор дракона в качестве темы тату был обусловлен примером принца Георга. Правда, есть предположение, что это определилось годом рождения Николая – он родился в 1868 году, в год Дракона. Но в таком случае цвет от года совершенно не зависел – в 1868 году Дракон был как раз жёлтый. Весьма возможно, что дракон был как-то связан с мистикой власти, и уже упоминавшийся Эспер Ухтомский внушил будущему царю какие-то мистические виды на господство в Восточной Азии, якобы связанные с изображением дракона. Известно, что Николай II всю жизнь был очень падок на всякого рода мистические измышления, если они клонились к «величию России».

Инцидент в Оцу и татуировка

В ту поездку Николая Александровича по Японии случилось неприятное событие, окончательно решившее, вероятно, будущую войну между Россией и Японией. В городе Оцу на цесаревича внезапно напал японский полицейский и, прежде чем его успели задержать, нанёс Николаю несколько ударов саблей по голове, серьёзно его ранив.

Наши источники не дают возможности сказать, насколько два события – татуировка и «японский городовой» – были взаимосвязаны. Но такая связь не исключена. Например, возможно, мастер-татуировщик всё-таки подвергся за своё дело преследованию по японскому закону, а полицейский был его родственником. Может быть и так, что эмблема чёрного дракона, вытатуированная на руке русского царевича, принадлежала клану, с которым у полицейского была кровная вражда.