Прорыв блокады Ленинграда: как это было

Для жителей Ленинграда куда большее значение имеет прорыв блокады Ленинграда, чем ее полное снятие.

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«Рамблер» рассказывает, как советские войска готовились к прорыву, что происходило в городе и когда он был освобожден.

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Установление блокады

Считается, что блокада была установлена 8 сентября 1941 года, когда группа армий «Север» подошла к городу. Но по факту это произошло раньше. Например, последний поезд с эвакуированными отправился на большую землю 27 августа, а 30 августа немецкие войска захватили Мгу, перерезав последнюю ветку железной дороги, после этого железнодорожное сообщение с городом было прекращено.

По первоначальному плану, утвержденному Гитлером, группа армий «Север» должна была блокировать город, а часть своих механизированных войск и авиационных соединений передать группе армий «Центр» для наступления на Москву. Город был полностью окружен 8 сентября, когда немецкие войска захватили Шлиссельбург и установили контроль над истоком Невы. С этого момента в город стало невозможно добраться по суше.

Вопреки плану, командующий этим направлением генерал-фельдмаршал фон Лееб продолжил наступление, остановившись в 4-7 километрах от города. Так началась осада Ленинграда. Город постоянно подвергался бомбежкам, особенно интенсивным в октябре-ноябре. Их первоочередной целью стали продовольственные склады. В октябре жители почувствовали, что продуктов на всех не хватает, а уже в ноябре начался настоящий голод.

Дорога жизни

Доставить в Ленинград продовольствие можно было только по воздуху или через Ладожское озеро: летом – по воде, зимой – по льду. Этот путь назвали Дорогой жизни. В межсезонье работало только авиаснабжение. Но даже в те периоды, когда дорогой жизни физически было можно воспользоваться, обеспечить полноценное снабжение огромного города было невозможно. Дорога постоянно хорошо просматривалась и постоянно обстреливалась. Если на Ленинград сбросили 18 бомб, то на порт Осиновец, где принимали грузы, – 22 бомбы за тот же период времени.

Попытки прорыва блокады Ленинграда

Самыми тяжелыми стали дни с 20 ноября до 25 декабря 1942 года, когда нормы выдачи хлеба сократились до 375 граммов для рабочих горячих цехов и 125 граммов для детей. Когда удалось наладить поставки по Дороге жизни, нормы увеличились до 500 и 200 граммов соответственно. Также по карточкам выдавали и другие продукты, но основным оставался хлеб, так как часто бывало так, что карточка есть, а отоварить ее нельзя, поскольку в магазине ничего нет. В таких условиях начал процветать черный рынок, хотя в основном на нем обменивали ценные вещи на хлеб, а не покупали за деньги.

За все время было сделано четыре попытки прорыва блокады Ленинграда:

1-я Синявинская операция в 1941 году,

2-я Синявинская операция в 1941году,

Любанская наступательная операция в 1942 году,

3-я Синявинская операция в 1942 году.

Но несмотря на все усилия и колоссальные жертвы, все они успеха не принесли. Город оставался в кольце, а жители продолжали умирать от голода.

Основные бои происходили на так называемом Невском пятачке. Советские войска пытались отвоевать новые позиции, но каждый раз отбрасывали. При этом его не могли оставить, иначе пришлось бы повторно форсировать Неву. На Невском пятачке советская армия потеряла примерно 50000 человек.

Операция «Искра»

Эту операцию планировали на декабрь 1942 года, но начавшаяся оттепель внесла свои коррективы. Нужно было ждать, когда вновь установится морозная погода. План состоял в том, чтобы со стороны двух фронтов – Ленинградского на западе и Волховского на востоке – нанести одновременные удары по немецким войскам, которые удерживали Шлиссельбургско-Синявинский выступ.

Советскими войсками командовали генерал-лейтенант Говорову и генерал армии Мерецкову, а координировали их взаимодействие генерал армии Жуков и маршал Ворошилов.

Операция началась ночью 12 января с массированного удара советской авиации по позициям врага. Наступление также поддерживалось кораблями, береговой артиллерией.

Ожесточенные бои продолжались до 17 января, а уже 18 января между двумя фронтами оставалось всего несколько километров. К вечеру того же дня были освобождены Шлиссельбург и Рабочий поселок №5. Сухопутный путь к Ленинграду был открыт.

Снятие блокады Ленинграда

К февралю 1942 города снабжение Ленинграда возросло до уровня других советских городов. Но несмотря на успехи понадобился еще год прежде, чем удалось полностью снять блокаду Ленинграду. Блокада длилась 872 дня. Окончательно город был освобожден 27 января 1944 года. Тогда враг был отброшен от города более чем на 280 километров.