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1 час назад

Собака застряла на дереве после неудачной погони за белкой

Газета.Ru

В США спасателям пришлось доставать собаку, застрявшую на дереве, пишет HuffPost. Она забралась туда во время погони за белкой и не смогла слезть самостоятельно.

Собака застряла на дереве после неудачной погони за белкой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Пожарных вызвали местные жители, заметившие, что пес оказался в затруднительном положении. С помощью лестницы специалисты добрались до животного и благополучно вернули его на землю. Хозяйка собаки, Кристина Даннер, рассказал, что питомца зовут Иззи.

Женщина рассказала, что животное не пострадало и сейчас находится дома в целостности и сохранности. Теперь американка будет внимательнее смотреть за своей собакой, чтобы подобный случай не повторился. Спасатели тоже на это надеются.

«Возможно, в следующий раз он не будет таким настойчивым в погоне за белками», — прокомментировал один из пожарных.

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