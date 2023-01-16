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29 минут назад

Российский кот стал бизнесменом и теперь зарабатывает по 50 тысяч в месяц. Как ему удалось?

Секрет Фирмы

Кот Барсик из Перми сделал невозможное. Несмотря на то что у него лапки, он уже успел поработать со строительной фирмой, а теперь занимает сразу две должности — директора магазина и кофейни. В итоге он стал не просто самым богатым четвероногим в городе, но и единственным котом, кто работает не за еду, а за реальные деньги.

Российский кот стал бизнесменом. Как ему удалось?
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Хозяин везучего животного Василий Кучумов рассказал «Комсомольской правде», что на услуги Барсика даже есть прейскурант: за 200 рублей кота можно погладить по голове, ещё за 200 — сделать с ним фото. Услуга «кот на час» обойдётся в 2500 рублей.

А если вы захотели от знаменитого кота потомства, это можно провернуть за 10 000. Про согласие платить алименты на котят, кстати, ни слова.

Есть и довольно необычная услуга. За 15 000 рублей Барсика можно дёрнуть за хвост.

«Желающие были. А денег на это у них не было. Бесплатно не даём», — посмеялся мужчина.

Мощный старт кошачьему предпринимателю дала реклама от строительной компании. По условиям соглашения котик сопровождал новосёлов и первым входил в их приобретённое жильё. За это он получал 400 000 рублей в год.

Когда контракт закончился, котофей устроился на работу в свой магазин, а потом рядом с ним открылась кофейня. Барсик получает прибыль, оставшуюся после всех выплат — за аренду, зарплату сотрудников. В общем, питомец шикует на 40 000 — 50 000 в месяц. Далеко не у всех россиян есть такая зарплата.

Богатый котик питается красной рыбой, телятиной, а ещё гипоаллергенным кошачьим кормом. В его рацион добавляют дорогие витамины. Кстати, на работу Барсик ездит только в такси на машинах бизнес-класса, ведь там против пушистого водители ничего не имеют, в отличие от «эконома».

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