День 17 января в истории

День детских изобретений.

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Датой праздника выбран день рождения американского государственного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя Бенджамина Франклина. Свое первое изобретение — деревянные ласты, которые надевались на руки и на ноги и позволяли плыть с большей скоростью — он создал в 12 лет.

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Ежегодно свыше полумиллиона детей изобретают новые устройства, создают роботов и совершенствуют уже существующие изобретения.

53 года назад (1970) впервые был поднят в воздух фронтовой бомбардировщик Су 24.

Сверхзвуковой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности был разработан в ОКБ П.О. Сухого. Главный конструктор — Евгений Фельснер.

Самолёт был принят на вооружение в феврале 1975 года.

Су-24 также находятся на вооружении ВВС Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Украины.

63 года назад (1960) на курильском острове Итуруп шторм оторвал от пирса и унес в открытое море самоходную баржу Т-36 с советскими военнослужащими.

На борту советской самоходной танкодесантной баржи Т-36, которая была рассчитана на плавание по рекам, находились четверо военнослужащих военно-строительных частей СССР: 21-летний младший сержант Асхат Зиганшин и рядовые 20-летний Филипп Поплавский, 21-летний Анатолий Крючковский и 20-летний Иван Федотов.

Около 10 часов экипаж боролся со стихией. Волнами была разрушена рубка баржи и выведена из строя радиостанция. Судно вынесло в открытое море.

Сорок девять дней советские солдаты дрейфовали в Тихом океане. На барже не было ни запаса пресной воды, ни еды. Воду солдаты сначала доставали из системы охлаждения двигателя, а потом собирали дождевую. Каждому в сутки доставалось всего по две ложки. Еда быстро закончилась, и им пришлось съесть всё, что было сделано из кожи.

На 49-й день дрейфа, 7 марта, советских солдат подобрал американский авианосец «Кирсердж», который доставил спасённых военнослужащих в Сан-Франциско.

После возвращения в СССР Асхата Зиганшина, Анатолия Крючковского, Филиппа Поплавского и Ивана Федотова лично приняли Никита Хрущев и министр обороны маршал Родион Малиновский, который подарил им штурманские часы, «чтобы они больше не терялись в океане». Солдаты были награждены орденами Красной Звезды.

78 лет назад (1945) в ходе Великой Отечественной войны от немецко-фашистских захватчиков была освобождена Варшава.

Столица Польши находился в оккупации с 28 сентября 1939 года. Жители Варшавы дважды поднимали восстания. После их подавления было уничтожено порядка 80% строений. За время оккупации погибли около 800 тысяч варшавян.

Варшавско-Познанская операция началась 14 января 1945 года. В операции участвовали 47-я армия генерала Франца Перхоровича, 61-я армия генерала-полковника Павла Белова, 2-я гвардейская танковая армия генерала Семёна Богданова, а также 1-я армия Войска Польского 1-го Белорусского фронта. К полудню 17 января советско-польские силы полностью освободили Варшаву.

Как вспоминают участники освобождения города, на улицах польской столицы они увидели «только пепел и руины, покрытые снегом. Жители города были истощены и одеты почти в лохмотья. Из миллиона трёхсот десяти тысяч человек довоенного населения в Варшаве осталось только сто шестьдесят две тысячи…».

В честь освобождения Варшавы в Москве был дан салют. Особо отличившиеся в боях за город соединения и части, стали называться «Варшавскими».

По предложению Народного комиссариата обороны СССР была учреждена медаль «За освобождение Варшавы», которую получили около 700 тысяч человек.

89 лет назад (1934) были образованы Свердловская и Челябинская области.

17 января 1934 года президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета принял постановление «О разделении Уральской области». Регион был разделен на три области: Свердловскую, Челябинскую, и Обско-Иртышскую.

Свердловская область занимает площадь 194,3 тысяч квадратных километров. Численность населения составляет 4,3 миллиона человек.

Основными отраслями промышленности региона являются черная и цветная металлургия, машиностроение. Область является одной из крупнейших в России по разведанным запасам и прогнозным ресурсам разнообразных полезных ископаемых и относится к старейшим горнодобывающим регионам России.

Челябинская область занимает площадь 88,5 тысяч квадратных километров. Численность населения составляет 3,4 миллиона человек.

Основными отраслями промышленности региона являются металлургическая, машиностроительная и топливно-энергетическая. Область располагает богатыми и разнообразными природными ресурсами. Разведано около трехсот месторождений минерального сырья.

102 года назад (1921) Совета народных комиссаров РСФСР подписал декрет «О воздушных передвижениях».

Он стал первым законодательным актом, который регулировал организацию воздушных сообщений над территорией страны и её территориальными водами. Декрет вступил в силу 1 марта 1921 года

Документ устанавливал основные правила полетов в небе над РСФСР своих и иностранных воздушных судов, а также ответственность владельцев судов и пилотов за их нарушение.

Также в декрете были установлены порядок и условия функционирования авиации, система руководства, правила обязательной регистрации всех взлетных площадок, пилотов и воздушных судов, инструкции и другие нормативные положения.

Положения декрета «О воздушных передвижениях» легли в основу первого Воздушного кодекса СССР, который был утвержден в апреле 1932 года.

103 года назад (1920) в РСФСР была отменена смертная казнь.

Впервые смертная казнь в системе наказаний появилась на Руси в конце XIV века в Двинской уставной грамоте. Во времена Ивана Грозного эта мера наказания использовалась довольно часто. По некоторым данным, были казнены около 4 тысяч человек.

В царствование Елизаветы Петровны смертная казнь была отменена и заменена «на каторжные работы, предварительно подвергнув: наказанию кнутом с вырыванием ноздрей и постановлением клейма».

В XIX веке смертная казнь вновь вернулась в систему наказаний. Она полагалась за преступления против государства, военные и в качестве «карантинной меры»

После Февральской революции Временное правительство отменило этот вид наказания, но уже в июле 1917 года он был восстановлен за ряд воинских преступлений.

Впервые в Советской России смертная казнь была отменена 28 октября 1917 года декретом II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов. 5 сентября 1918 года было принято постановление СНК РСФСР «О красном терроре», согласно которому смертная казнь была восстановлена. Она применялась к лицам, которые участвовали в белогвардейских организациях, заговорах или мятежах.

В январе 1920 года смертная казнь вновь отменяется, но уже в мае того же года приказом Реввоенсовета РСФСР революционные военные трибуналы наделяются правом её применения.

В мае 1947 года Указом Президиума Верховного Совета СССР смертная казнь вновь отменили, а вместо неё было предусмотрено наказание в виде заключения на 25 лет в исправительно-трудовых лагерях. Однако уже в 1950 году был принят Указ Президиума ВС СССР «О применении смертной казни к изменникам Родины, шпионам, подрывникам-диверсантам». Такой вид наказания применялся к лицам, совершившим указанные преступления также в период действия запрета, т.е. в 1947-1950 годы. Впоследствии перечень преступлений, за которые предусматривалась высшая мера наказания, постоянно расширялся. К началу 1990-х годов Уголовный кодекс допускал применение смертной казни по 31 виду преступлений.