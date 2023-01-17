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1 час назад

В Чувашии впервые обнаружили жука-бомбардира

Москва24

В Чувашской Республике впервые заметили жука-бомбардира, однако ареал обитания этого насекомого находится южнее. Об этом сообщает издание "Вести Чувашия".

В Чувашии впервые обнаружили жука-бомбардира
Фото: M24.ruM24.ru

По данным СМИ, это может быть связано с изменением климата, так как верхняя граница постепенно смещается к северу.

Жук-бомбардир умеет выпускать из задней части тела кипящую жидкость. Таким образом он отпугивает от себя хищников и других вредителей, например пауков или муравьев.

"Там есть две емкости: в одной находится перекись водорода, в другой – органическое вещество хинон, и когда эти два вещества соединяются, идет химическая реакция с большим выделением тепла, и на вылете получается 100-градусная жидкость", – поделилась замдиректора по экопросвещению заповедника "Присурский" Наталия Панченко.

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