В Чувашии впервые обнаружили жука-бомбардира

"Там есть две емкости: в одной находится перекись водорода, в другой – органическое вещество хинон, и когда эти два вещества соединяются, идет химическая реакция с большим выделением тепла, и на вылете получается 100-градусная жидкость", – поделилась замдиректора по экопросвещению заповедника "Присурский" Наталия Панченко.