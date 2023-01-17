Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+3° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
39 минут назад

Пострадавшие от буллинга пользователи Reddit перечислили причины издевательств

Lenta.ru

Пользователи Reddit, пострадавшие от буллинга, рассказали, что их травили за вредные привычки родителей и болезни. Эти и другие причины для издевательств в школе они перечислили в ответ на вопрос одного из подписчиков раздела AskReddit.

Пострадавшие от буллинга перечислили причины издевательств
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Часто поводом для травли становились вредные привычки или ментальные расстройства родителей жертв и их последствия.

"Моя мать бесконтрольно подбирала бездомных животных. Даже когда я перестирывала одежду, я не могла избавиться от запаха. Доходило до того, что я замачивала одежду в хлорке", — Blankly-Staring, пользовательница Reddit.

"Мы были бедными... И мать постоянно курила, так что я была нищая и прокуренная. Дети жестоки", — Evil-ish, пользовательница Reddit.

Иногда травля была связана с болезнями.

"Причина была в экземе, которая часто высыпала на лице", — Puffs01, пользователь Reddit.

"Я тогда этого не знал, но причина была в моем аутизме", — Defiant63, пользователь Reddit.

В некоторых случаях видимых поводов для издевательств не было, и это признавали сами обидчики.

"Обидчики чаще всего преследовали меня до дома, и матери пришлось пригрозить их родителям. Я спросил одного, что я им такого сделал. Тот ответил: «Родился». Ну что на это ответишь?" — msprang, пользователь Reddit.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители