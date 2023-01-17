Большой террор: как это было

Там, где историческая правда открывала неприятные и опасные для власти стороны, архивы на многие десятилетия оставались закрытыми, поэтому и возникли белые пятна. А самое гигантское из них, сопоставимое с площадью Белого моря, - Большой террор, одну из важнейших характеристик которому дал маршал Василевский: «Если бы не репрессии 1937-го, Гитлер никогда бы не решился напасть на СССР».
За грандиозным проектом переустройства мира стояло не просто оправдание массовых убийств по социальному принципу, а классовый геноцид. Не надо бояться жертв, учил в 1921 году на III конгрессе Коминтерна Ленин:
«Революция — это жертвы, большие жертвы».
Сработал и ленинский постулат:
«Чем хуже для России, тем больше шансов захватить власть».
Неспособные воевать австрийцы договорились с Временным правительством о сепаратных переговорах 26 октября в Лодзи. Ленин из Берлина получил команду их сорвать.
«Промедление смерти подобно!» - кричал он соратникам.
Кайзеровские марки сработали, Троцкий совершил госпереворот. Переговоры в Лодзи утратили смысл, Россия войну проиграла. Для удержания власти большевики заключили похабный Брестский мир, который президент Путин назвал «актом национальной измены»...
Пословица предупреждает: «Не рой яму другому - сам в нее попадешь». Из-за громадья задач большевики превратили эту яму в целый котлован. Создатель РККА Троцкий после ее разгрома в 1920-м на Висле к военным делам охладел. Пропустил момент, когда рядовая должность генсека-кадровика стала ключевой. Сталин расставлял преданных партийцев, а в армии - соратников по 1-й Конной. Физически убрать Троцкого Сталин еще не мог, отправил, лишив всех постов, в ссылку, а затем в эмиграцию. В СССР Троцкого клеймили последними словами, а он публиковал антисталинские эссе, пока в Мексике его не убил коминтерновец Меркадер.
До 1934 года у ВЧК-ОГПУ проблем с наполнением котлована не было: на дно уложили буржуев, чуждые элементы, скрытых и явных врагов, затем троцкистов и золотопогонников, кулаков и нэпманов, первых «врагов народа» из инженеров Шахтинского дела и дела Промпартии. Генсек к смирившимся оппозиционерам относился по-отечески. Сноха Каменева вспоминала, как на всем готовом жила в Доме на набережной. Служанка ходила с судками за горячим, а шофер возил в спецраспределители, на дачу. Зиновьева и Каменева, теоретика троцкизма Преображенского восстановили в партии, выдали мандаты депутатов XVII съезда. Черная неблагодарность прекрасно живших партийных функционеров вскрылась при тайных выборах генсека: Киров получил 300 голосов. Бюллетени «правильно» пересчитали, но Сталин понял, что элиту роскошью он не купил, а за каждым «против» - тысячи людей. Справиться с ними мог только Большой террор, и начинать его следовало с перекрасившейся оппозиции и ОГПУ.
Как ни парадоксально, сигналом для начала этого террора стала смерть Кирова, который принял ее в кабинете Смольного, занимаясь любовью на диване: получил пулю от обманутого мужа. В общем, из 1966 делегатов съезда в живых остались 860 человек. Через две недели после убийства Кирова на пленуме ЦК ВКП (б) Жданов заявил, что руку убийцы Кирова направляли Зиновьев и Каменев, именуемые прессой «фашистским отребьем». Сменивший Ягоду Ежов исполнял указание генсека искать врагов и убийц среди оппозиционеров. Затем его сменил Берия, который начал руководить по-хозяйски: часть «подозреваемых» освободил, а ученых и инженеров перевел в шарашки. И тонус посадок понизил - ведь работать нужно было не только на лесоповалах.
Кузница высшего командования России Академия Генштаба существует с 1832 года. На собеседование допускались 1500 офицеров, к экзаменам - 400-500, поступали 140-150, к Генштабу причислялись 50 лучших...
Лишь трое высших командиров вступившей в войну Красной армии - Василевский, Баграмян и Говоров - были прапорщиками. Единственный полковник с царской академией Шапошников возглавлял Генштаб. Генерал Карбышев был инженер, как и преподаватель тактики генерал Тальковский, арестованный, освобожденный и расстрелянный в конце января 1942-го вместе с 17 генералами. Имеется докладная маршала Жукова в ГКО:
«Мы не имели заранее подготовленных и обученных... командующих. Все командиры учились воевать на войне».
С 1937 года по сентябрь 1938-го были репрессированы все командующие военными округами, половина командиров полков, почти все командиры бригад и дивизий. У большевиков был свой принцип отбора командного состава в РККА: они были уверены, что пламенный коммунист - даже без образования, опыта и таланта - не может не быть выдающимся командиром.
С Лениным и Сталиным Ворошилов познакомился на IV съезде РСДРП. Первый его назвал «безликой балалайкой», второй через 20 лет назначил наркомом обороны, несмотря на бездарное командование в Гражданскую войну. Вот решение трибунала:
«Может командовать полком, но не армией в 50 тысяч человек».
Все решала, конечно, личная преданность. Ведь Сталин помнил, что генералитет, по сути, предал Николая II. Не верил Иосиф Виссарионович и своим генералам. Особенно таким, как Тухачевский, - умным, честолюбивым и активным...
Возвратившись из плена в родной Семеновский полк, который Тухачевский выбрал как один из лучших выпускников Александровского училища, после отдыха он оказался в Красной армии. Прагматично вступил в РКП (б), поработал во ВЦИК, в июле 1918-го отбыл командующим 1-й армией на фронт. После побед на востоке последовало оглушительное поражение на Висле, «освободительный поход» в Европу не состоялся. Затем войска командарма с особой жестокостью подавили кронштадтский мятеж и тамбовское восстание, молодой командующий набирал висты.
Гражданская война окончилась. Шапошников, Егоров и Триандафиллов создали кадровую армию и Генштаб, Тухачевский занимался новыми видами вооружения. Между ним и сталинским окружением не могло не быть непонимания, а свое интеллектуальное превосходство он и не скрывал. Буденный хорошо играл на гармони, Ворошилов плясал, Сталин прихлопывал, а интеллигент Тухачевский пиликал на скрипке, да еще любил их ремонтировать и коллекционировал. В 1934 году на вечере в клубе ГПУ Ворошилов познакомил зама с певицей Верой Давыдовой, предупредив, что Сталин перевел ее из Ленинграда для себя. Но вспыхнувшая между ними страсть от этого только разгоралась, любовники демонстративно сбегали с публичных мероприятий. Вождь терпел, но сами понимаете, чего это ему стоило. И вот на совещании Тухачевский публично обвинил наркома в некомпетентности. Тот стерпеть не мог. Тухачевский обложил себя красными флажками, нарком получил согласие от «хозяина» на подготовку ареста. Для начала того послали командовать Приволжским ВО и арестовали в Куйбышеве. Давыдову, вернувшуюся из Финляндии, помощник генсека отвез на его дачу. Дальше все было делом техники. Признательные показания маршала о «антисоветской троцкистской военной организации» на 143 страницах - все в бурых пятнах крови. Суд традиционно был скоротечным - после полуночного приговора девятерых высокопоставленных заключенных сразу же расстреляли. Первое судилище над военными прошло успешно. Тысячи обычных офицеров до ноября 1938 года судили тройки, затем ликвидированные...