Большой террор: как это было

Там, где историческая правда открывала неприятные и опасные для власти стороны, архивы на многие десятилетия оставались закрытыми, поэтому и возникли белые пятна. А самое гигантское из них, сопоставимое с площадью Белого моря, - Большой террор, одну из важнейших характеристик которому дал маршал Василевский: «Если бы не репрессии 1937-го, Гитлер никогда бы не решился напасть на СССР».

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Если ты не с нами, ты против нас

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За грандиозным проектом переустройства мира стояло не просто оправдание массовых убийств по социальному принципу, а классовый геноцид. Не надо бояться жертв, учил в 1921 году на III конгрессе Коминтерна Ленин:

«Революция — это жертвы, большие жертвы».

Сработал и ленинский постулат:

«Чем хуже для России, тем больше шансов захватить власть».

Неспособные воевать австрийцы договорились с Временным правительством о сепаратных переговорах 26 октября в Лодзи. Ленин из Берлина получил команду их сорвать.

«Промедление смерти подобно!» - кричал он соратникам.

Кайзеровские марки сработали, Троцкий совершил госпереворот. Переговоры в Лодзи утратили смысл, Россия войну проиграла. Для удержания власти большевики заключили похабный Брестский мир, который президент Путин назвал «актом национальной измены»...

Пословица предупреждает: «Не рой яму другому - сам в нее попадешь». Из-за громадья задач большевики превратили эту яму в целый котлован. Создатель РККА Троцкий после ее разгрома в 1920-м на Висле к военным делам охладел. Пропустил момент, когда рядовая должность генсека-кадровика стала ключевой. Сталин расставлял преданных партийцев, а в армии - соратников по 1-й Конной. Физически убрать Троцкого Сталин еще не мог, отправил, лишив всех постов, в ссылку, а затем в эмиграцию. В СССР Троцкого клеймили последними словами, а он публиковал антисталинские эссе, пока в Мексике его не убил коминтерновец Меркадер.

До 1934 года у ВЧК-ОГПУ проблем с наполнением котлована не было: на дно уложили буржуев, чуждые элементы, скрытых и явных врагов, затем троцкистов и золотопогонников, кулаков и нэпманов, первых «врагов народа» из инженеров Шахтинского дела и дела Промпартии. Генсек к смирившимся оппозиционерам относился по-отечески. Сноха Каменева вспоминала, как на всем готовом жила в Доме на набережной. Служанка ходила с судками за горячим, а шофер во­зил в спецраспределители, на дачу. Зиновьева и Каменева, теоретика троцкизма Преображенского восстановили в партии, выдали мандаты депутатов XVII съезда. Черная неблагодарность прекрасно живших партийных функционеров вскрылась при тайных выборах генсека: Киров получил 300 голосов. Бюллетени «правильно» пересчитали, но Сталин понял, что элиту роскошью он не купил, а за каждым «против» - тысячи людей. Справиться с ними мог только Большой террор, и начинать его следовало с перекрасившейся оппозиции и ОГПУ.

Как ни парадоксально, сигналом для начала этого террора стала смерть Кирова, который принял ее в кабинете Смольного, занимаясь любовью на диване: получил пулю от обманутого мужа. В общем, из 1966 делегатов съезда в живых остались 860 человек. Через две недели после убийства Кирова на пленуме ЦК ВКП (б) Жданов заявил, что руку убийцы Кирова направляли Зиновьев и Каменев, именуемые прессой «фашистским отребьем». Сменивший Ягоду Ежов исполнял указание генсека искать врагов и убийц среди оппозиционеров. Затем его сменил Берия, который начал руководить по-хозяйски: часть «подозреваемых» освободил, а ученых и инженеров перевел в шарашки. И тонус посадок понизил - ведь работать нужно было не только на лесоповалах.

Несокрушимая и легендарная…

Кузница высшего командования России Академия Генштаба существует с 1832 года. На собеседование допускались 1500 офицеров, к экзаменам - 400-500, поступали 140-150, к Генштабу причислялись 50 лучших...

Лишь трое высших командиров вступившей в вой­ну Красной армии - Василевский, Баграмян и Говоров - были прапорщиками. Единственный полковник с царской академией Шапошников возглавлял Генштаб. Генерал Карбышев был инженер, как и преподаватель тактики генерал Тальковский, арестованный, освобожденный и расстрелянный в конце января 1942-го вместе с 17 генералами. Имеется докладная маршала Жукова в ГКО:

«Мы не имели заранее подготовленных и обученных... командующих. Все командиры учились воевать на войне».

С 1937 года по сентябрь 1938-го были репрессированы все командующие военными округами, половина командиров полков, почти все командиры бригад и дивизий. У большевиков был свой принцип отбора командного состава в РККА: они были уверены, что пламенный коммунист - даже без образования, опыта и таланта - не может не быть выдающимся командиром.

С Лениным и Сталиным Ворошилов познакомился на IV съезде РСДРП. Первый его назвал «безликой балалайкой», второй через 20 лет назначил наркомом обороны, несмотря на бездарное командование в Гражданскую войну. Вот решение трибунала:

«Может командовать полком, но не армией в 50 тысяч человек».

Все решала, конечно, личная преданность. Ведь Сталин помнил, что генералитет, по сути, предал Николая II. Не верил Иосиф Виссарионович и своим генералам. Особенно таким, как Тухачевский, - умным, честолюбивым и активным...

Возвратившись из плена в родной Семеновский полк, который Тухачевский выбрал как один из лучших выпускников Александровского училища, после отдыха он оказался в Красной армии. Прагматично вступил в РКП (б), поработал во ВЦИК, в июле 1918-го отбыл командующим 1-й армией на фронт. После побед на востоке последовало оглушительное поражение на Висле, «освободительный поход» в Европу не состоялся. Затем войска командарма с особой жестокостью подавили кронштадтский мятеж и тамбовское восстание, молодой командующий набирал висты.