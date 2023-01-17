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38 минут назад

Большой террор: как это было

Мир новостей

Там, где историческая правда открывала неприятные и опасные для власти стороны, архивы на многие десятилетия оставались закрытыми, поэтому и возникли белые пятна. А самое гигантское из них, сопоставимое с площадью Белого моря, - Большой террор, одну из важнейших характеристик которому дал маршал Василевский: «Если бы не репрессии 1937-го, Гитлер никогда бы не решился напасть на СССР».

Большой террор: как это было
Фото: Мир новостейМир новостей

Если ты не с нами, ты против нас

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За грандиозным проектом переустройства мира стояло не просто оправдание массовых убийств по социальному принципу, а классовый геноцид. Не надо бояться жертв, учил в 1921 году на III конгрессе Коминтерна Ленин:

«Революция — это жертвы, большие жертвы».

Сработал и ленинский постулат:

«Чем хуже для России, тем больше шансов захватить власть».

Неспособные воевать австрийцы договорились с Временным правительством о сепаратных переговорах 26 октября в Лодзи. Ленин из Берлина получил команду их сорвать.

«Промедление смерти подобно!» - кричал он соратникам.

Кайзеровские марки сработали, Троцкий совершил госпереворот. Переговоры в Лодзи утратили смысл, Россия войну проиграла. Для удержания власти большевики заключили похабный Брестский мир, который президент Путин назвал «актом национальной измены»...

Пословица предупреждает: «Не рой яму другому - сам в нее попадешь». Из-за громадья задач большевики превратили эту яму в целый котлован. Создатель РККА Троцкий после ее разгрома в 1920-м на Висле к военным делам охладел. Пропустил момент, когда рядовая должность генсека-кадровика стала ключевой. Сталин расставлял преданных партийцев, а в армии - соратников по 1-й Конной. Физически убрать Троцкого Сталин еще не мог, отправил, лишив всех постов, в ссылку, а затем в эмиграцию. В СССР Троцкого клеймили последними словами, а он публиковал антисталинские эссе, пока в Мексике его не убил коминтерновец Меркадер.

До 1934 года у ВЧК-ОГПУ проблем с наполнением котлована не было: на дно уложили буржуев, чуждые элементы, скрытых и явных врагов, затем троцкистов и золотопогонников, кулаков и нэпманов, первых «врагов народа» из инженеров Шахтинского дела и дела Промпартии. Генсек к смирившимся оппозиционерам относился по-отечески. Сноха Каменева вспоминала, как на всем готовом жила в Доме на набережной. Служанка ходила с судками за горячим, а шофер во­зил в спецраспределители, на дачу. Зиновьева и Каменева, теоретика троцкизма Преображенского восстановили в партии, выдали мандаты депутатов XVII съезда. Черная неблагодарность прекрасно живших партийных функционеров вскрылась при тайных выборах генсека: Киров получил 300 голосов. Бюллетени «правильно» пересчитали, но Сталин понял, что элиту роскошью он не купил, а за каждым «против» - тысячи людей. Справиться с ними мог только Большой террор, и начинать его следовало с перекрасившейся оппозиции и ОГПУ.

Как ни парадоксально, сигналом для начала этого террора стала смерть Кирова, который принял ее в кабинете Смольного, занимаясь любовью на диване: получил пулю от обманутого мужа. В общем, из 1966 делегатов съезда в живых остались 860 человек. Через две недели после убийства Кирова на пленуме ЦК ВКП (б) Жданов заявил, что руку убийцы Кирова направляли Зиновьев и Каменев, именуемые прессой «фашистским отребьем». Сменивший Ягоду Ежов исполнял указание генсека искать врагов и убийц среди оппозиционеров. Затем его сменил Берия, который начал руководить по-хозяйски: часть «подозреваемых» освободил, а ученых и инженеров перевел в шарашки. И тонус посадок понизил - ведь работать нужно было не только на лесоповалах.

Несокрушимая и легендарная…

Кузница высшего командования России Академия Генштаба существует с 1832 года. На собеседование допускались 1500 офицеров, к экзаменам - 400-500, поступали 140-150, к Генштабу причислялись 50 лучших...

Лишь трое высших командиров вступившей в вой­ну Красной армии - Василевский, Баграмян и Говоров - были прапорщиками. Единственный полковник с царской академией Шапошников возглавлял Генштаб. Генерал Карбышев был инженер, как и преподаватель тактики генерал Тальковский, арестованный, освобожденный и расстрелянный в конце января 1942-го вместе с 17 генералами. Имеется докладная маршала Жукова в ГКО:

«Мы не имели заранее подготовленных и обученных... командующих. Все командиры учились воевать на войне».

С 1937 года по сентябрь 1938-го были репрессированы все командующие военными округами, половина командиров полков, почти все командиры бригад и дивизий. У большевиков был свой принцип отбора командного состава в РККА: они были уверены, что пламенный коммунист - даже без образования, опыта и таланта - не может не быть выдающимся командиром.

С Лениным и Сталиным Ворошилов познакомился на IV съезде РСДРП. Первый его назвал «безликой балалайкой», второй через 20 лет назначил наркомом обороны, несмотря на бездарное командование в Гражданскую войну. Вот решение трибунала:

«Может командовать полком, но не армией в 50 тысяч человек».

Все решала, конечно, личная преданность. Ведь Сталин помнил, что генералитет, по сути, предал Николая II. Не верил Иосиф Виссарионович и своим генералам. Особенно таким, как Тухачевский, - умным, честолюбивым и активным...

Возвратившись из плена в родной Семеновский полк, который Тухачевский выбрал как один из лучших выпускников Александровского училища, после отдыха он оказался в Красной армии. Прагматично вступил в РКП (б), поработал во ВЦИК, в июле 1918-го отбыл командующим 1-й армией на фронт. После побед на востоке последовало оглушительное поражение на Висле, «освободительный поход» в Европу не состоялся. Затем войска командарма с особой жестокостью подавили кронштадтский мятеж и тамбовское восстание, молодой командующий набирал висты.

Гражданская война окончилась. Шапошников, Егоров и Триандафиллов создали кадровую армию и Генштаб, Тухачевский занимался новыми видами вооружения. Между ним и сталинским окружением не могло не быть непонимания, а свое интеллектуальное превосходство он и не скрывал. Буденный хорошо играл на гармони, Ворошилов плясал, Сталин прихлопывал, а интеллигент Тухачевский пиликал на скрипке, да еще любил их ремонтировать и коллекционировал. В 1934 году на вечере в клубе ГПУ Ворошилов познакомил зама с певицей Верой Давыдовой, предупредив, что Сталин перевел ее из Ленинграда для себя. Но вспыхнувшая между ними страсть от этого только разгоралась, любовники демонстративно сбегали с публичных мероприятий. Вождь терпел, но сами понимаете, чего это ему стоило. И вот на совещании Тухачевский публично обвинил наркома в некомпетентности. Тот стерпеть не мог. Тухачевский обложил себя красными флажками, нарком получил согласие от «хозяина» на подготовку ареста. Для начала того послали командовать Приволжским ВО и арестовали в Куйбышеве. Давыдову, вернувшуюся из Финляндии, помощник генсека отвез на его дачу. Дальше все было делом техники. Признательные показания маршала о «антисоветской троцкистской военной организации» на 143 страницах - все в бурых пятнах крови. Суд традиционно был скоротечным - после полуночного приговора девятерых высокопоставленных заключенных сразу же расстреляли. Первое судилище над военными прошло успешно. Тысячи обычных офицеров до ноября 1938 года судили тройки, затем ликвидированные...

Истории,Николай II,Вера Давыдова,Владимир Путин,Военная академия генштаба,Генштаб,
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